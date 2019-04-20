Глава ОП Екатеринбурга подал в отставку после конфликта с депутатами
Сегодня, 16:59ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников подал в отставку, сообщает Znak.
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В администрации города подтвердили информацию, однако объяснять причину отставки Разбойникова не стали.
Владимир Разбойников был назначен на пост председателя ОП в феврале 2018 года. После того, как в администрации уральской столицы произошли изменения, к работе главы ОП возникли претензии.
Глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев неоднократно приглашал Разбойникова с докладом, однако председатель ОП отказывался приходить, а затем заявил, что Общественная палата не должна отчитываться перед депутатами.
На этом же заседании думцы раскритиковали работу ОП, называя палату декоративным органом власти, который не может принимать решения и заниматься общественным контролем.
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