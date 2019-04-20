Глава ОП Екатеринбурга подал в отставку после конфликта с депутатами

В администрации города подтвердили информацию, однако объяснять причину отставки Разбойникова не стали.

Владимир Разбойников был назначен на пост председателя ОП в феврале 2018 года. После того, как в администрации уральской столицы произошли изменения, к работе главы ОП возникли претензии.

Глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев неоднократно приглашал Разбойникова с докладом, однако председатель ОП отказывался приходить, а затем заявил, что Общественная палата не должна отчитываться перед депутатами.