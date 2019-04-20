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Глава ОП Екатеринбурга подал в отставку после конфликта с депутатами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава ОП Екатеринбурга подал в отставку после конфликта с депутатами

Сегодня, 16:59ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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