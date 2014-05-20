Москва и Вашингтон движутся в сторону «холодной войны», считает Медведев

Да, я считаю, что президент Обама мог бы проявить больше политического такта при обсуждении этих вопросов (в связи с украинским кризисом - ИФ), и ряд решений, которые были приняты администрацией Соединенных Штатов, меня разочаровывает сказал Дмитрий Медведев в интервью Bloomberg TV.

Главе правительства как инициатору перезагрузки в российско-американских отношениях был задан вопрос, не разочарован ли он тем, как сейчас президент Барак Обама реагирует на кризис.

Мы действительно сделали много полезного для российско-американских отношений. Я считаю, что это было правильно. И те договоренности, которые мы когда-то достигли с ним, были полезными. Поэтому очень жаль, что все то, что мы с ним тогда делали, те результаты, которые мы получили, сейчас практически умножаются, как принято говорить, на ноль этими решениями сказал Дмитрий Медведев.