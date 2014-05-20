Сергея Носова поместили на 69 место в рейтинге 100 лучших мэров России

Как поясняют исследователи, оценка деятельности глав городов проводилась через призму социально-экономической и хозяйственной деятельности населённого пункта за период 2009–2012 годов. Остается задать вопрос, зачем в рейтинг вообще был включен Сергей Носов, если он стал Главой города только в октябре 2012 года.