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Сергея Носова поместили на 69 место в рейтинге 100 лучших мэров России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергея Носова поместили на 69 место в рейтинге 100 лучших мэров России

20 мая 2014, 09:20Политика
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