Сергея Носова поместили на 69 место в рейтинге 100 лучших мэров России
Российский союз инженеров подготовил накануне рейтинг «100 лучших мэров городов России». Вот только тагильскому градоначальнику досталось лишь 69-е место.
Как поясняют исследователи, оценка деятельности глав городов проводилась через призму социально-экономической и хозяйственной деятельности населённого пункта за период 2009–2012 годов. Остается задать вопрос, зачем в рейтинг вообще был включен Сергей Носов, если он стал Главой города только в октябре 2012 года.
По сути, создатели рейтинга проанализировали деятельность Валентины Исаевой, предшественницы действующего мэра.
Добавим, в пятерку лучших вошли соответственно мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Порунов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Для определения качества среды проживания в том или ином городе эксперты отобрали 11 факторов, среди которых: динамика численности населения (основной показатель, который отражает предпочтения населения в перемещении по территории РФ); медико-демографический фактор; благосостояние граждан; социальная характеристика общества; социальная инфраструктура городов; развитие жилищного сектора; доступность покупки и содержания жилья; экономика города; транспортная инфраструктура; инженерная инфраструктура и стимулирование инновационной активности, пишет АиФ.ru.
© TagilCity.ru