Экс-спикер думы Среднеуральска не смог обжаловать свою отставку
Сегодня, 21:13ПолитикаФото: сайт думы Среднеуральска
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Свердловский облсуд не нашел нарушений в решении депутатов думы Среднеуральска, которые досрочно отправили в отставку Андрея Касьяненко, сообщает пресс-служба суда.
Спикер гордумы подал апелляцию для обжалования решения Верхнепышминского городского суда. Касьяненко просил отменить решение.
Депутаты думы Среднеуральска отправили коллегу в отставку в сентябре 2019 года. Председателем заседания, на котором присутствовали 14 депутатов, был сам Касьяненко. После обсуждения депутат удалился из зала. Оставшиеся девять депутатов констатировали, что Касьяненко нарушал регламент Думы из-за невключения в повестку вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя. За решение об отставке Касьяненко собравшиеся проголосовали единогласно. Но депутат обратился в суд для обжалования решения. Однако суд высшей инстанции оставил в силе предыдущее решение.
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