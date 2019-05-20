Экс-спикер думы Среднеуральска не смог обжаловать свою отставку

Депутаты думы Среднеуральска отправили коллегу в отставку в сентябре 2019 года. Председателем заседания, на котором присутствовали 14 депутатов, был сам Касьяненко. После обсуждения депутат удалился из зала. Оставшиеся девять депутатов констатировали, что Касьяненко нарушал регламент Думы из-за невключения в повестку вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя. За решение об отставке Касьяненко собравшиеся проголосовали единогласно. Но депутат обратился в суд для обжалования решения. Однако суд высшей инстанции оставил в силе предыдущее решение.