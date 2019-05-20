Зеленский по время инаугурации распустил Верховную Раду

Данное заявление президент Украины сделал в зале Рады сразу же после принятия присяги. За два месяца, которые предоставил депутатам президент, поручено принять несколько законов. В частности, закон о лишении парламентариев иммунитета, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и закон об изменениях в избирательный кодекс.

Помимо этого, новый президент Украины в течение двух месяцев потребовал лишить постов главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. В обращении к правительству Зеленский сообщил, что им «нужно брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений».

Согласно Конституции страны, выборы в Верховную Раду должны быть назначены президентом в течение двух месяцев со дня публикации решения.