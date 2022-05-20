Евгений Куйвашев пойдет на выборы с поддержкой президента Путина

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на сохранение темпов развития Свердловской области в ближайшее время. Об этом глава государства сказал губернатору региона Евгению Куйвашеву во время видеоконференцсвязи 20 мая, сообщает департамент информполитики региона.
Глава государства отметил уровень промышленного производства, увеличение объемов строительства и исполнение бюджета в Свердловской области, а также уровень финансовой самообеспеченности региона, который по многим показателям выше среднего по России.
Президент поддержал кандидатуру губернатора, отметив отличный фундамент для развития Свердловской области, который был заложен Евгением Куйвашевым и его командой.
Я желаю вам успехов. Я думаю, вы сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе, подытожил президент Путин.
Сенатор Совета Федерации Свердловской области Александр Высокинский назвал поддержку президентом Евгения Куйвашева кредитом доверия, который глава региона завоевал за десять лет.
Решение, принятое Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным — это высочайшая ответственность и огромный кредит доверия. Богатый опыт работы в течение десяти лет на посту губернатора Свердловской области позволяет Евгению Владимировичу успешно решать задачи развития экономики региона, совершенствования социальной сферы, урегулирования различных общественно-политических вопросов, заявил Александр Высокинский.
По словам сенатора, бонусом в копилку Евгения Куйвашева стали и его взаимоотношения с депутатами ЗакСО, а также рост бюджета Свердловской области в разы.
Напомним, в 2022 году в ряде регионов пройдут выборы губернаторов. В том числе, и в Свердловской области.