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Порошенко рассказал Путину про свой мирный план
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Порошенко рассказал Путину про свой мирный план

20 июня 2014, 10:15ПолитикаCorey
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