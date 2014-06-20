Порошенко рассказал Путину про свой мирный план

Президент Украины очертил ключевые позиции и график реализации мирного плана ситуации на востоке государства. Петр Порошенко отметил необходимость освобождения заложников и установление эффективного режима контроля на украинской-российской границе говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению пресс-службы украинского президента, президент России «выразил поддержку усилиям» по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, «процесса прекращения огня и реализации мирного плана Президента Украины».

В свою очередь, по сообщению пресс-службы президента России, Владимир Путин акцентировал внимание на важности прекращения огня на юго-востоке Украины для «достижения жизнеспособного урегулирования конфликта». Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Незадолго до прямого телефонного разговора Владимир Путин поговорил по телефону с с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. По сообщению пресс-службы Кремля, был продолжен обмен мнениями о развитии кризисной ситуации на Украине. Путин, в частности, заявил о серьезной озабоченности продолжающейся военной операцией Киева на юго-востоке Украины.

Выражена надежда на то, что заверения киевского руководства о намерении прекратить насилие и дать старт общенациональному диалогу будут немедленно реализованы отметили в пресс-службе Кремля.

По сообщению администрации Франсуа Олланда, он и канцлер ФРГ призывали Путина повлиять на ополченцев. «Франсуа Олланд и Ангела Меркель призвали президента России приложить все необходимые усилия, чтобы оказать влияние на вооруженные группы и как можно скорее достичь прекращения противостояния», - говорится в коммюнике администрации французского лидера. «В противном случае международным сообществом могут быть приняты новые меры, которые повлияют на отношения с Россией», - добавил Елисейский дворец. Согласно его информации, Париж и Берлин призвали Москву «возобновить переговоры по поставкам российского газа на Украину».

Также в ближайшее время Меркель и Олланд должны провести разговор с Порошенко. О том, что разговоры скоро пройдут, ранее заявляла уполномоченный Президента по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины Ирина Геращенко.

В ближайшее время Президент проведет телефонные разговоры с госпожой Меркель, вице-президентом США и с Президентом РФ Путиным. Ведь и РФ также обязан выполнять все эти обязательства перед Украиной в обеспечении нашей независимости и суверенитета рассказала Геращенко РБК-Украина.

Ранее, 19 июня Президент Украины Петр Порошенко огласил представителям властей Донецкой и Луганской областей 14 пунктов своего плана мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Публично Порошенко огласит его 20 июня. Однако, известно, что среди пунктов - децентрализация власти на Украине и передача части общегосударственных налогов в распоряжение местных властей.

Ключевой элемент: президент добровольно отказывается от возможности назначать губернаторов и райгосадминистраций, проводятся досрочные местные выборы и избраны депутаты формируют местный совет, который в свою очередь формирует исполнительный комитет говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.