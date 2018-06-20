Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не был приглашен на банкет депутатов

19 июня городская дума Екатеринбурга организовала банкет по случаю окончания работы шестого созыва. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на празднование приглашен не был. Также на торжестве не присутствовали некоторые парламентарии.

Празднование было организовано за счет самих депутатов, сообщает ИА «Новый день».

Веселья особого нет, но и грусти тоже. Звучат поздравления, нам вручают благодарственные письма и грамоты рассказал один из участников банкета депутат Дмитрий Головин