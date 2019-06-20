Экс-мэр Нижнего Тагил Носов предложил «вернуть на Колыму» миллиарды Захарченко
Бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов выступил с предложением вернуть в Магаданскую область «золото Захарченко», сообщает независимый информационный портал «Весьма».
Губернатор Магаданской области прокомментировал обращение одного из жителей региона к президенту Владимиру Путину, в котором он спрашивает о коррупции и «миллиардах полковника Захарченко». По мнению Сергея Носова, эти деньги могли бы послужить возрождению региона.
Экс-мэр Нижнего Тагила напомним, что когда-то осужденные, отбывавшие наказание на Колыме, отправляли в Россию золото.
В пресс-службе Магаданской области сообщили, что Сергей Носов смотрит «Прямую линию с президентом Владимиром Путиным» на своем рабочем месте. Рабочий день также продлен для заместителей, министров и глав городских округов.
Напомним, экс-замначальника управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте, его имущество оценили в 8,5 миллиардов рублей. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Захарченко был осужден на 13 лет колонии 118 миллионов штрафа. Недавно бывший полковник был оправдан судом по одному из трех главных обвинений.