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Экс-мэр Нижнего Тагил Носов предложил «вернуть на Колыму» миллиарды Захарченко
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Экс-мэр Нижнего Тагил Носов предложил «вернуть на Колыму» миллиарды Захарченко

Сегодня, 17:20ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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