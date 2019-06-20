Куйвашев назначил проверку в Верхней Салде после вопроса Путину о мусоре
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил в Верхнюю Салду замминистра энергетики и ЖКХ области Егора Свалова, сообщает пресс-служба правительства. По заявлению ведомства, это вызвано вопросом, поступившим на прямую линию с Владимиром Путиным о сбоях в вывозе мусора.
Планируется, что Свалов проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован. В правительстве отмечают, что жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали.
С начала года в регионе в целях реализации нацпроекта «Экология» было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. С целью содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 миллионов рублей,добавили в пресс-службе правительства Свердловской области.
Владимиру Путину на прямой линии показали фотографии неубранных мусорных площадок, из Верхней Салды — в частности. Президент заявил, что снимки отвратительны, и с этим нужно разобраться.