Куйвашев назначил проверку в Верхней Салде после вопроса Путину о мусоре

Планируется, что Свалов проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован. В правительстве отмечают, что жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов к областным властям не поступали.

С начала года в регионе в целях реализации нацпроекта «Экология» было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. С целью содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 миллионов рублей,добавили в пресс-службе правительства Свердловской области.