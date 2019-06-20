Куйвашев поручил свердловским чиновникам смотреть прямую линию с Путиным

Помимо этого, губернатор попросил ответственных лиц оперативно реагировать на вопросы и поручения, касающиеся их компетенции.

Прошу членов правительства и глав внимательно следить и быть готовыми к вопросам, относящимся к сфере ваших компетенций,подчеркнул глава региона.