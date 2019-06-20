Куйвашев поручил свердловским чиновникам смотреть прямую линию с Путиным
Сегодня, 13:41ПолитикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил чиновников следить за прямой линей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в 12.00 по московскому времени 20 июня, пишет интернет-издание Znak.
Помимо этого, губернатор попросил ответственных лиц оперативно реагировать на вопросы и поручения, касающиеся их компетенции.
Прошу членов правительства и глав внимательно следить и быть готовыми к вопросам, относящимся к сфере ваших компетенций,подчеркнул глава региона.
Напомним, что жители Свердловской области направили президенту видеообращения, касающиеся вопросов расселения из аварийного жилья, стоимости услуг ЖКХ, строительстве мечети в Екатеринбурге и ремонте спортивной площадки в Нижнем Тагиле.
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