Президент РФ прокомментировал законы о фейк-ньюз, закрытии Сети и оскорблении власти
Сегодня, 17:12ПолитикаФото: Скрин с эфира "Первого канала"
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Злоупотребления в сфере правоприменительной практики закона об оскорблении власти недопустимы, заявил на прямой линии президент России Владимир Путин. Также он ответил на вопросы о возможных наказаниях за распространении ложной информации в СМИ и закон о «суверенном российском интернете».
Проблема есть. Речь идет о целенаправленном распространении ложной информации. Давайте оценим правоприменительную практику, а потом решим,заявил Путин на предложение ввести уголовную ответственность за фейк-ньюз.
По поводу закона об оскорблении власти президенту напомнили о шести пользователях «Вконтакте» оштрафовали за комментарии о протестах в Шиесе.
Закон не направлен на защиту чиновников, а на защиту госсимволов,сказал Владимир Путин.
В разговоре про закон о суверенном интернете он поддержал представителей Госдумы, которые выступали за его введение. По словам Путина, речь не идет о каких-то ограничениях в интернете, а о мерах в случае нужен необходимости защиты нашей инфраструктуры в случае отключения.
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