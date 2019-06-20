Президент РФ прокомментировал законы о фейк-ньюз, закрытии Сети и оскорблении власти

Проблема есть. Речь идет о целенаправленном распространении ложной информации. Давайте оценим правоприменительную практику, а потом решим,заявил Путин на предложение ввести уголовную ответственность за фейк-ньюз.

По поводу закона об оскорблении власти президенту напомнили о шести пользователях «Вконтакте» оштрафовали за комментарии о протестах в Шиесе.

Закон не направлен на защиту чиновников, а на защиту госсимволов,сказал Владимир Путин.