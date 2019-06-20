Президент России ответил на жалобы по «мусорной» реформе

По его словам, уже тогда в стране генерировался огромный объём отходов. Однако он признал, что снимки неубранных мусорных контейнеров на этой прямой линии — отвратительны, и с этим нужно разобраться.

Я дал главам регионов право выбирать, кто будет работать на этих площадках. Некоторые считают, что только региональным операторам удастся всё сделать. На самом деле, мне это безразлично — лишь бы всё было сделано,сказал Путин.

Один из участников прямой линии пожаловался на рост цен. Путин объяснил, что повышение качества работ по вывозу отходов несомненно повлиял на стоимость, однако пообещал, что даст поручение ФАС проверить возможные несоответствия.