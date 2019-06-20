Президент России ответил на жалобы по «мусорной» реформе

На прямой линии Владимиру Путину показали фотографии из нескольких городов, в частности Верхней Салды, с с переполненными мусорными баками и жалобами жителей на недейственность «мусорной» реформы. Владимир Путин напомнил, что идея реформы появилась после вопросов на одной из предыдущих прямых линий.
По его словам, уже тогда в стране генерировался огромный объём отходов. Однако он признал, что снимки неубранных мусорных контейнеров на этой прямой линии — отвратительны, и с этим нужно разобраться.
Я дал главам регионов право выбирать, кто будет работать на этих площадках. Некоторые считают, что только региональным операторам удастся всё сделать. На самом деле, мне это безразлично — лишь бы всё было сделано,сказал Путин.
Один из участников прямой линии пожаловался на рост цен. Путин объяснил, что повышение качества работ по вывозу отходов несомненно повлиял на стоимость, однако пообещал, что даст поручение ФАС проверить возможные несоответствия.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%. В июне в Нижний Тагил было завезено более 200 новых контейнеров.