Прямая линия с Владимиром Путиным: самые громкие вопросы и одна грустная история

Первый вопрос заключался в низких зарплатах, как подчеркнули ведущие прямой линии, сотрудников важнейших сфер: спасателей, медиков, педагогов. В частности пожарный из Калининград сообщил, что их зарплата иногда составляет всего десять тысяч рублей. Владимир Путин усомнился, что такое возможно, поскольку это явно ниже минимального размера оплаты труда, однако отметил, что такие жалобы должны быть проверены соответствующими ведомствами. Кроме того, он заявил, что снижение доходов населения связано с кредитными обязательствами граждан, которые они сами на себя взяли, и пообещал, что зарплаты поднимутся — по его словам, их средние значения уже растут.

О медицине было два вопроса: нехватка специалистов и медикаментов. Говоря о первом, медики рассказали президенту о, опять же, низких зарплатах, и проблемах с предоставлением жилья, а также идею закреплять выпускников медвузов за территорией, где они получили образование. На это Путин отметил важность разработки системы для поддержки специалистов в малонаселённых пунктов. По поводу дефицита лекарств он заявил, что деньги на их покупку выделены, но ответственные ведомства нерационально их используют.

Мне докладывали о складе в Саратовской области, который переполнен всеми жизненно необходимыми препаратами, но до потребителя из-за некорректной работы системы распределения,рассказал Владимир Путин.

Конкретно для Свердловской области, вероятно, самой любопытной стала ситуация с жалобами на мусорную реформу. Когда Путину показали фотографии с неубранными площадками, в частности в Верхней Салде, тот сказал, что это отвратительно, и с этим нужно разобраться. После этого в течение дня свердловский губернатор направил туда замминистра по ЖКХ, местная прокуратура начала проверку, а оператор, который занимается там вывозом отходов, отправил группу контроля и всё убрал. В то же время Владимир Путин защитил саму идею реформы. Он напомнил, что она появилась после жалоб на проблемы с мусором на одной из предыдущих прямых линий. Повышение цен на услуги по вывозу он объяснил ростом их качества и сложностью предоставления, ведь теперь как минимум отходы транспортируют дальше.

Ещё один вопрос президенту — унизительно маленькое декретное пособие. Владимир Путин заявил, что с января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тысяч рублей. По его словам, если эта мера коснется детей от рождения до 1,5 года, под нее попадут 70% семей. К слову, задавшая на эту тему вопрос девушка оказалась, как пишут «Открытые медиа», чиновницей из Московской области.

В один момент Владимир Путин отвлёкся на экран в студии, где транслировались некоторые вопросы, и заметил запись: «Куда ведёт нас банда „Единая Россия“?» Президент, очевидно, был задет таким заявлением и напомнил, что задолго до появления партии «ЕР» страна была развалена, с почти полностью отсутствующей оборонной промышленностью и войной на Кавказе.

Из студии Путину рассказали, что часто при безучётной передаче лекарственных средств медикам жёстко вменяется сбыт наркотиков. На предложение урегулировать механизм её использования и упрощения он ответил, что либерализовывать эту статью нельзя, поскольку угроза слишком велика. В то же время, отмечая случаи подбрасывания наркотиков со стороны полиции, Владимир Путин заявил о необходимости жёсткого контроля их действий.

На вопросах о путях российской экономики Путин объяснил, что нет и не может быть чистой рыночной системы или чисто административно-государственной системы. По его словам, в отдельной ситуации необходимо применять соответствующие инструменты: в ужасном положении необходима рука государства, при улучшениях рынок освободится от неё. Так это работает во всём мире, заявил президент России.

Фото: Скрин с эфира "Первого канала"

Когда речь зашла о коррупции, Владимир Путин признался, что его самого шокириют некоторые ситуации, как с офицером МВД Дмитрием Захарченко, у которого дома нашли около двух миллионов евро, 120 миллионов долларов и 374 миллиона рублей налчиными.

Когда узнаёшь такое, нет слов, печатных во всяком случае. Я чувствую ответственность за это безобразие,сказал Путин.

Также была серия вопросов, так или иначе связанных с интернетом. На рассказ о пользователях «ВКонтакте», которых по закону об оскорблении власти оштрафованных за комментарии о протестах в Шиесе, Путин подчеркнул, что этот закон направлен на защиту не чиновников, а символов власти. Также ему предлоили ввести уголовную ответственность за распространение ложных новостей. Путин сказал, что сначала надо оценить правоприменительную практику. Говоря о «суверенном Рунете», президент повторил, что эта идея появилась не ради ограничений пользователей, а ради защиты в случае сторонних попыток отключения.

Кроме того, президент ответил на вопросы с некачественным водоснабжением в посёлке Тюменской области, китовой «тюрьме», а также идее брэндирования легендарных региональных продуктов и прочее. Под конец Владимир Путин рассказал историю, за которою, по его собственному признанию, ему до сих пор стыдно.