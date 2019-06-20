Путин заявил о необходимости развивать систему докторов «на земле»
Надо заниматься системой поддержки медицинских специалистов в малонаселённых пунктах, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас «докторам на земле» выплачивают до миллиона рублей за переезд и работу в сёла и посёлки, однако необходимо решить проблему с нехваткой жилья.
Своё заявление президент сделал, отвечая на вопрос c прямой линии медицине. Вопрос был тройным — из Смоленской (главврач больницы пожаловалась на нехватку молодых кадров), Псковской (пациенты говорят, что из-за очередей трудно записаться к онкологу) и Челябинской (из села Маук, где малочисленность специалистов как раз объяснили отсутствием жилья) областей.
Кроме того, Владимир Путин раскритиковал распределительную систему медикаментов. Он рассказал, как ему докладывали о переполненном складе в Саратовской области с жизненно важными препаратами, но не доходят до потребителей.
Во время эфира тут же подключилась глава Минздрава Вероника Скворцова, которая рассказала, что в 17 регионах страны амбулаторно-поликлинических организаций мощности действительно снизились. Чиновница также признала наличия проблем в системе распределения медицинских препаратов.