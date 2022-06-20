Выборы губернатора и депутатов в Свердловской области пройдут в один день

Предусмотрены возможности отдать свой голос и для тех, кто по какой-либо причине не сможет посетить избирательный участок. В частности, для этого можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», заменившим процедуру с открепительными удостоверениями. Регистрация осуществляется через аккаунт в Госуслугах или лично в МФЦ и территориальной комиссии. А еще разрешается подать заявление для надомного голосования, сообщает избирательная комиссия Свердловской области.