Выборы губернатора и депутатов в Свердловской области пройдут в один день

Решение о том, чтобы уложиться в один день, утверждено региональной избирательной комииссией 20 июня. По данным избиркома, возвращение к однодневному голосованию связано, прежде всего, с улучшением эпидемиологической обстановки в области, более не требующей недопущения массового скопления граждан в общественных местах. Проголосовать граждане смогут с восьми утра до восьми вечера по местному времени.
Предусмотрены возможности отдать свой голос и для тех, кто по какой-либо причине не сможет посетить избирательный участок. В частности, для этого можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», заменившим процедуру с открепительными удостоверениями. Регистрация осуществляется через аккаунт в Госуслугах или лично в МФЦ и территориальной комиссии. А еще разрешается подать заявление для надомного голосования, сообщает избирательная комиссия Свердловской области.