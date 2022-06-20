Выборы губернатора и депутатов в Свердловской области пройдут в один день

Выборы губернатора и депутатов в Свердловской области пройдут в один день
Выборы губернатора и депутатов в Свердловской области пройдут в один день
Сегодня, 17:55ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
Принято решение провести выборы главы региона и депутатов заксобраний муниципальных образований Свердловской области в течение одного дня, 11 сентября.

Решение о том, чтобы уложиться в один день, утверждено региональной избирательной комииссией 20 июня. По данным избиркома, возвращение к однодневному голосованию связано, прежде всего, с улучшением эпидемиологической обстановки в области, более не требующей недопущения массового скопления граждан в общественных местах. Проголосовать граждане смогут с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Предусмотрены возможности отдать свой голос и для тех, кто по какой-либо причине не сможет посетить избирательный участок. В частности, для этого можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», заменившим процедуру с открепительными удостоверениями. Регистрация осуществляется через аккаунт в Госуслугах или лично в МФЦ и территориальной комиссии. А еще разрешается подать заявление для надомного голосования, сообщает избирательная комиссия Свердловской области.

Сюжеты:
Выборы-2022Новости УрФО
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