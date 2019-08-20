После начала проверки и скандальных заявлений замглавы Нижнего Тагила уволился

Ранее Владимир Юрченко неоднократно становился объектом критики за темп работы по строительству соцобъектов. Так в июле мэр уже частично отстранял Юрченко из-за медленного хода благоустройства территории строящейся школы № 100, направив его заниматься только этим объектом. В начала недели стало известно о жалобах на другие объекты — как пояснили в администрации, после сверки выяснилось, что ими занимаются компании, которые могут быть связаны с сыном Владимира Юрченко. В частности ООО «Караван» обязался построить футбольное поле в Центре образования № 1 за 25,5 миллионов рублей до 31 декабря: контракт был назначен в июле, однако работы до сих пор не начались.