После начала проверки и скандальных заявлений замглавы Нижнего Тагила уволился
Владимир Юрченко уволился с должности заместителя главы города по горхозяйству. Накануне он сообщал TagilCity.ru, что раздумывает над увольнением, но окончательного решения ещё не принял. Сегодня, 20 августа, мэр Владислав Пинаев подтвердил уход Юрченко.
Официальная причина увольнения — выход на пенсию. Однако на прошлой неделе началась служебная проверка деятельности Владимира Юрченко — по поводу его возможных связей с подрядными организациями, которые занимаются благоустройством города. Сам чиновник все обвинения отверг и назвал происходящее «расправой».
Ранее Владимир Юрченко неоднократно становился объектом критики за темп работы по строительству соцобъектов. Так в июле мэр уже частично отстранял Юрченко из-за медленного хода благоустройства территории строящейся школы № 100, направив его заниматься только этим объектом. В начала недели стало известно о жалобах на другие объекты — как пояснили в администрации, после сверки выяснилось, что ими занимаются компании, которые могут быть связаны с сыном Владимира Юрченко. В частности ООО «Караван» обязался построить футбольное поле в Центре образования № 1 за 25,5 миллионов рублей до 31 декабря: контракт был назначен в июле, однако работы до сих пор не начались.
Служебная проверка в отношении Владимира Юрченко продолжается. В мэрии пока не ответили, кто займёт его место на должности замглавы. Однако ранее при отстранении Юрченко из-за школы № 100 его обязанности назначили исполнять заместителя — начальника управления горхозяйством Алексея Лебедева, который пришёл в мэрию в июне, а до тех пор руководил исправительной колонией № 5