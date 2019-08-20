Свердловский депутат вошел в комиссию Госдумы «по иностранному вмешательству»
Сегодня, 11:15ПолитикаФото: Страница Андрея Альшевских в соцсети
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В Госдуме России после митингов в Москве создан совет по расследованию информации об иностранном вмешательстве во внутренние дела, в него вошел депутат от Свердловской области Андрей Альшевских, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Всего в комиссию вошли 12 человек, возглавлять ее будет председатель комитета по безопасности, бывший первый зампредседателя Следственного комитета России Василий Пискарев. Первое заседание назначено на 23 августа, для этого депутатов отзовут из отпусков.
Результаты работы комиссия будет передавать в правоохранительные органы и силовые структуры.
Напомним, в Москве уже месяц проходят митинги с требованием отправить в отставку главу Мосгоризбиркома и провести «честные выборы».
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