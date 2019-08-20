Вадим Шуванов официально назначен начальником управления архитектуры Нижнего Тагила
Вадим Шуванов назначен на должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила. Это TagilCity.ru подтвердили в мэрии.
Назначение состоялось 15 августа.
Вадим Шуванов окончил Свердловский архитектурный институт, с 1986 по 1988 годы работал в Главном архитектурно-проектном управлении Перми, следующие два года — в «Пермгражданпроекте» ведущий, а затем главным архитектором. С 1998 по 2000 годы возглавлял отдел архитектуры и дизайна пермской администрации. В 2000–2005 гг. — заместитель директора по проектированию, а позже главный архитектор проектов ООО «Наст», в 2005–2006 гг. — начальник управления и развития Департамента планирования и развития. В начале 2006-го вернулся в ООО «Наст».
С марта 2019 года Вадим Шуванов был назначен исполняющим обязанности начальника управления архитектуры Нижнего Тагила после увольнения Константина Никкеля «в свзяи с утратой доверия», который позже попал в базу данных коррупционеров.