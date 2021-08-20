Просидевшую три дня на опоре моста кошку спасли в Верхней Пышме

О застрявшей на железобетонном мосту в Верхней Пышме вечером 19 августа зооспасателям сообщили дорожные рабочие. Они отметили, что животное сидит там уже три дня.
Спасательная операция развернулась на месте инцидента утром в пятницу 20 августа, сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».
Каким образом она могла оказаться там, это так и осталось непонятным, рассказали спасатели. Им удалось навесить веревку в пролете над мостом и подняться, чтобы установить ловушку. В нее был положен корм, от которого голодное животное не смогло отказаться.
В данный момент спасатели ищут для кошки старых или новых хозяев.
Напомним, 7 августа 2021 года собаку, застрявшую на уровне второго этажа, сняли с дерева зоозащитники на Химмаше в Екатеринбурге. Судя по всему, пес погнался за кошкой и взобрался на дерево, но слезть с него не смог.