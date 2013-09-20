Российских солдат отправят в Сирию
20 сентября 2013, 09:15ПолитикаЕвгения
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Как сообщает газета «Коммерсант», военнослужащие нескольких стран будут помогать Дамаску вывозить и утилизировать химическое оружие. Российские солдаты – в том числе.
Разговоры о том, что российская сторона будет участвовать в программе утилизации химического оружия в Сирии, начались во вторник, 17 сентября. Первым об этом упомянул глава Министерства внутренних дел Сергей Лавров.
Сегодня же стало известно, солдаты каких видов войск могут отправиться в Сирию. Скорее всего, работать с химоружием придется отрядам биологической, химической и радиационной защиты. Сколько человек будет принимать участие в спецоперации, неизвестно. По некоторым данным, от всех стран, которые примут участие в программе, в Сирию поедут 10 тысяч солдат. Сообщается, что некоторые виды оружия будут уничтожены прямо на месте. Другая же часть отправится на утилизацию в третьи страны.
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