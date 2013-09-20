Сергей Носов реорганизует свою администрацию: скоро может появиться новая должность
20 сентября 2013, 13:05Политика
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В связи большим объемом работы по реализации бюджета Нижнего Тагила, Глава Сергей Носов всерьез задумался о введении новой должности в Администрации. Вероятно, скоро у него появится еще один помощник, так называемый первый заместитель.
Областные СМИ прочат должность Михаилу Ершову, руководителю Горнозаводского управленческого округа. Напомним, до этого он уже возглавлял администрацию Ленинского района Нижнего Тагила, причем в течение 10 лет.
Кроме того, положительно о появлении новой должности высказался Александр Маслов, председатель городской Думы города. По его словам, учитывая большое финансирование и огромное число работ по разным отраслям, есть реальная необходимость в том, чтобы дополнить структуру администрации.
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