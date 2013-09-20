Сергей Носов реорганизует свою администрацию: скоро может появиться новая должность

Областные СМИ прочат должность Михаилу Ершову, руководителю Горнозаводского управленческого округа. Напомним, до этого он уже возглавлял администрацию Ленинского района Нижнего Тагила, причем в течение 10 лет.

Кроме того, положительно о появлении новой должности высказался Александр Маслов, председатель городской Думы города. По его словам, учитывая большое финансирование и огромное число работ по разным отраслям, есть реальная необходимость в том, чтобы дополнить структуру администрации.