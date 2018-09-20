Достижения Свердловской области будут представлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Сегодня, 09:10Политика
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев расскажет о достижениях региона в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кроме того, мероприятии на будет обсуждаться заявка на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
На презентации Евгений Куйвашев расскажет о развитии Свердловской области в инновационной, культурной и туристической сферах. Также будет уделено внимание проектам по развитию человеческого потенциала.
По словам губернатора, Свердловская область активно взаимодействует с различными учреждениями ООН, поэтому потенциал сотрудничества нужно расширять.
Кроме того, на мероприятии планируется представить заявку России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Для этого в состав делегации вошел вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, пишет «Областная газета».
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