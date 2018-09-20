Достижения Свердловской области будут представлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

На презентации Евгений Куйвашев расскажет о развитии Свердловской области в инновационной, культурной и туристической сферах. Также будет уделено внимание проектам по развитию человеческого потенциала.

По словам губернатора, Свердловская область активно взаимодействует с различными учреждениями ООН, поэтому потенциал сотрудничества нужно расширять.