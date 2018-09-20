Избиратели Приморья рассказали о подкупах со стороны «КПРФ»

В ночь с 16 на 17 сентября в Приморском крае произошло противостояние между двумя кандидатами на пост губернатора. До обработки 98,8% голосов сообщали о том, что лидирует коммунист Андрей Ищенко, но когда обработали 99,03% бюллетеней, стало известно, что в лидеры вырвался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. После того, как были обработаны 100% бюллетеней, оказалось, что победу одержал единоросс Тарасенко.

Два кандидата на пост губернатора Приморья: Андрей Ищенко (слева) и Андрей Тарасенко (справа) Фото: ridus.ru

Результаты выборов вызвали информационный взрыв, который быстро распространился через СМИ и Сеть интернет. Коммунисты заявили о том, что выборы подтасованы и назвали конкретный город, где, по их мнению, происходили вбросы – Владивосток. Андрей Ищенко объявил голодовку, затем отказался от неё, но продолжал рассказывать о том, как его оппонент использовал административный ресурс для ложной победы. После рекомендации ЦИК России комиссия Приморского края 19 сентября отменила итоги выборов.

Элла Памфилова во время пресс-конференции по итогам выборов в Приморском крае Фото: Коммерсантъ

Пока шло обсуждение того, что делать с результатами, в социальных сетях Приморья начали появляться сообщения о подкупах избирателей в пользу кандидата от «КПРФ». Например, жители Владивостока рассказали о том, что им предлагали билеты на игру ХК «Арсенал» и концерт группы «Любэ» в обмен на голос за Ищенко.

Вчера по дороге на участок мне предложили билеты на матч «Адмирала» с «ЦСКА», если я проголосую за коммунистов. По-моему очень круто. Галочка эта всё равно никому не нужна, а так я Телегина увидела. 100% за Ищенко. Может, и приду поддержать его,написала девушка по имени Галина.

Помимо комментариев в социальных сетях были зарегистрированы официальные жалобы. 32 наблюдателя обратили внимание краевого избиркома на подкупы в пользу Ищенко, подвозе избирателей, незаконной агитации на участках в день голосования, воспрепятствовании работе ТИКов и УИКов. Не заметили в поднявшейся информационной шумихе и того, что на 8-ми избирательных участках Андрей Ищенко набрал 100% голосов избирателей, сообщает «Восток Медиа». Специалисты утверждают, что законы статистики не позволяют одному кандидату набрать 100% даже на трёх участках сразу, не говоря уже о восьми.

После того, как Крайизбирком объявил об отмене итогов выборов, кандидат от «КПРФ» и его сопартийцы начали утверждать, что обратятся в суд и потребуют отмены данного решения. Незадолго до этого Ищенко на митинге сторонников объявил себя «красным» губернатором.

Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения, принятого не в рамках законодательства,заявил Андрей Ищенко.

Андрей Ищенко во время митинга сторонников «КПРФ» Фото: Russia Today

Как отмечают политологи, на выборах всех уровней скандалы, спровоцированные кандидатами от «КПРФ», стали привычным делом. В случае проигрыша они объявляют себя жертвами подтасовок, произвола властей или применения административного ресурса. При этом поданные коммунистами судебные иски исчисляются единицами и зачастую дальше кабинета судьи не уходят.