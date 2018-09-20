Новый мэр Нижнего Тагила будет избран 12 октября

12 октября в Думе Нижнего Тагила состоится голосование, по итогам которого будет выбран мэр города.
Впервые глава Нижнего Тагила будет выбран не жителями города, а депутатами гордумы.
В общей сложности выборы мэра пройдут в три этапа: 26 сентября пройдет первый этап, на котором члены комиссии осуществят проверку документов, предоставленных кандидатами. На втором этапе, который запланирован на 3 октября, претенденты на пост мэра Нижнего Тагила должны будут представить свои проекты по развитию города. Проекты должны быть разработаны на пять лет. На голосование кандидатуры будут вынесены 12 октября.
Всего на должность главы города претендуют шесть человек: Илья Коровин, известный как Илья Тагильчанинъ, адвокат Юрий Черных, врио главы города Владислав Пинаев, Александр Усольцев, занимающий должность председателя профсоюза юристов, учитель Данил Кукутин и руководитель местного отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин, сообщает ИА «Между строк».