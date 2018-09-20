Новый мэр Нижнего Тагила будет избран 12 октября

В общей сложности выборы мэра пройдут в три этапа: 26 сентября пройдет первый этап, на котором члены комиссии осуществят проверку документов, предоставленных кандидатами. На втором этапе, который запланирован на 3 октября, претенденты на пост мэра Нижнего Тагила должны будут представить свои проекты по развитию города. Проекты должны быть разработаны на пять лет. На голосование кандидатуры будут вынесены 12 октября.