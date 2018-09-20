Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый мэр Нижнего Тагила будет избран 12 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
26.01.18 duma

Новый мэр Нижнего Тагила будет избран 12 октября

Сегодня, 20:10Политика
Читайте
также
Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле