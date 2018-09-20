У малого бизнеса большие планы! Как экономить на связи, сохраняя качество?

Услуги для бизнеса и услуги для частных клиентов всегда воспринимаются по-разному. Более высокое качество и, как следствие, более высокая цена — такой образ сложился у корпоративных провайдеров.

Уральский провайдер «Планета», специализирующийся на предоставлении услуг связи домашним пользователям, меняет этот стереотип. Если вы решили открыть свое дело и каждый рубль на счету, если вы пока не выросли в большую компанию, если вас вполне устраивает простой набор необходимых инструментов для связи и вам не нужна сложная отчетность и лишний документооборот, то незачем платить больше.

«Планета» запустила новую линейку продуктов — комплексные услуги связи для микропредприятий. Теперь проверенное качество оператора доступно не только дома, но и там, где исполняется ваша предпринимательская мечта. Надежный интернет, выгодная голосовая связь и качественное цифровое телевидение работают на ваш успех везде, где есть «Планета».

Подключить «Планету» и оплачивать связь для своей кофейни, магазина, салона красоты или небольшого офиса теперь можно без лишних хлопот с платежками и счетами. Стоимость пакетов для малого бизнеса сопоставима с ценой на домашний интернет и ТВ. Платить можно подневно с банковской карты или через терминал — хоть каждый день. Если ваша мастерская или фотостудия находится в жилом здании, значит, «Планета» теперь с вами.

Преимущества продуктов объяснил директор по маркетингу ITM Холдинг (бренд «Планета») Олег Талалаев:

Потребности микропредприятий c 3-4 сотрудниками во многом схожи с потребностями обычного домохозяйства. Поэтому мы смогли предложить малому бизнесу готовое коробочное решение: интернет, телефон и несколько десятков телеканалов.

Стоимость за такой пакет — всего 29 рублей в день. Такая доступная цена оказалась возможна, поскольку мы организовали процессы продаж, подключения и поддержки данной категории B2B-клиентов на базе готовых, проверенных конвейеров для массовой работы с физическими лицами.

Другими словами — это та же «Планета», что и у вас дома, с тем же проверенным технологическим качеством и неизменно высокими стандартами в обслуживании.

«Планета» создала новые продукты, чтобы помочь людям, открывшим свое дело, сосредоточиться на достижении цели, не отвлекаясь на сложности. Простые условия, быстрое подключение и знакомое качество — все, чтобы вам и вашим клиентам было удобно.