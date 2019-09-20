Экс-спикера нижнетагильской думы официально представили в новой должности в ЕВРАЗЕ

В новой должности Алексей Пырин, совместно с корпоративным центром и командой дивизиона будет заниматься кадровыми вопросами: реализовывать стратегии управления, развивать кадровый резерв, выстраивать системы мотивации и развития, а также взаимодействовать с профсоюзными организациями.

Ранее занимавший эту должность Павел Синяев занял пост директора сегмента «Рельсы» ЕВРАЗ ЗСМК.

До избрания на должность спикера гордумы Пырин работал на должности директора по персоналу на ЕВРАЗ НТМК. В ЕВРАЗЕ он работает с 1993 года.