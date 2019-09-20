Экс-спикера нижнетагильской думы официально представили в новой должности в ЕВРАЗЕ
Бывший спикер нижнетагильской думы Алексей Пырин был официально представлен в должности директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» в холдинге «ЕВРАЗ», сообщает источник TagilCity.ru.
В новой должности Алексей Пырин, совместно с корпоративным центром и командой дивизиона будет заниматься кадровыми вопросами: реализовывать стратегии управления, развивать кадровый резерв, выстраивать системы мотивации и развития, а также взаимодействовать с профсоюзными организациями.
Ранее занимавший эту должность Павел Синяев занял пост директора сегмента «Рельсы» ЕВРАЗ ЗСМК.
До избрания на должность спикера гордумы Пырин работал на должности директора по персоналу на ЕВРАЗ НТМК. В ЕВРАЗЕ он работает с 1993 года.
Напомним, Алексей Пырин покинул пост спикера гордумы в связи с переездом в Новокузнецк. В это же время появилась информация о том, что наиболее вероятным кандидатом на пост спикера является Вадим Раудштейн. 29 августа 99 из 119 делегатов конференции «Единой России» проголосовали за выдвижение Раудштейна кандидатом на пост спикера гордумы.