Шипулин пообещал половину своей зарплаты депутата перечислять на благотворительность

Шипулин написал, что половину денег, а это 160 тысяч рублей ежемесячно, он будет перечислять Совету ветеранов Свердловской области.

Депутат также рассказал, что пока он только вливается в коллектив Госдумы, но он настроен на новые победы и не боится трудностей.