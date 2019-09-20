Шипулин пообещал половину своей зарплаты депутата перечислять на благотворительность
Биатлонист Антон Шипулин, ставший в сентябре депутатом Госдумы по Серовскому округу, пообещал перечислять половину своей депутатской зарплаты на благотворительность, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Шипулин написал, что половину денег, а это 160 тысяч рублей ежемесячно, он будет перечислять Совету ветеранов Свердловской области.
Депутат также рассказал, что пока он только вливается в коллектив Госдумы, но он настроен на новые победы и не боится трудностей.
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Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!
Публикация от Антон Шипулин (@shipulin.174)
Напомним, спортсмен победил на довыборах в Госдуму в Серовском округе, получив 41,59% голосов избирателей. На втором месте — Алексей Коровкин от «Справедливой России» (24,03%), на третьем — кандидат от КПРФ Габбас Даутов (13,81%).