5 политических партий по предварительным данным войдут в ЗакСО от Нижнего Тагила

Всего в ЗакСО выдвигались 8 партий: «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива», «Яблоко», ЛДПР, «Партия роста» и КПРФ.
Голосовали за кандидатов партий 25 территориальных округов региона, в числе которых три Нижнетагильских: Дзержинский, Ленинский и Тагилстроевский. По предварительным данным, 5-процентный порог переступили сразу пять партий. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.
Больше всего голосов в Нижнем Тагиле набрала партия «Единая Россия». За нее проголосовали 29204 человека, что равняется 35,97% от общего числа избирателей.
Второе место заняла КПРФ — 18801 тагильчанин доверили ей свой голос (23,16%).
Партия «Справедливая Россия» и ЛДПР набрали 11963 (14,73%) и 8091 (9,97%) голосов соответственно. За «Новых людей» проголосовали 6657 (8,20%) жителей Нижнего Тагила.
От Дзержинской территориальной группы были выдвинуты исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и глава профсоюза УВЗ Евгений Лутохин, а также хирург Андрей Шерстобитов. Партийный список получил 7775 голосов от района, что составило 34,87% от общего количества.
В Ленинскую группу вошли депутаты ЗакСО Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, а также директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. За них проголосовали 6797 тагильчан, то есть 34,18%.
Тагилстроевский район голосовал за председателя профсоюза НТМК Владимира Радаева, экс-мэра Нижней Салды Елену Матвееву и за председателя местного отделения Ассоциации юристов Олега Герасимова. Свои голоса отдали 5124 жителя района или 35,47% от всех избирателей.
В Дзержинскую группу вошли Юрий Андреенок, Сергей Власенко, начальник сектора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Анатолий Марченков. За их кандидатуры проголосовали 5199 человек равное 23,31% от всех избирателей.
В Ленинскую группу КПРФ включила лидера местного отделения Михаила Бояркина, директора ООО «Сэтком» Андрея Шестерикова и самозанятого Алексея Димитрова. Их результат — 4488 голосов или 22,57%.
Тагилстроевскую группу представил оператор поста управления НТМК Владимир Желиба, инженер ООО «Проекция» Виктор Хомутинников и пенсионер Анатолий Наумов. Они набрали 3169 голосов, то есть 21,94%.
Дзержинская группа набрала 2172 голоса равное 9,74% от всех избирателей. В число кандидатов вошли Екатерина Журавлева и менеджер ООО «Термо Кинг Стикс» Дмитрий Деменёв.
Кандидаты Ленинской группы — тренер спортшколы № 2 Евгений Морозов, Никита Татауров и советник гендиректора «Облкоммунэнерго» Сергей Зенков. За них проголосовали 1850 человек, что составило 9,30%.
Тагилстроевскую группу представили предприниматель Сергей Бурлай, Родион Первухин и Максим Широков. Голоса отдали 1441 тагильчанин (9,98%).
Партия выдвинула от Дзержинской группы медиаменеджера Александра Соловьева, завженской консультацией Евгению Михайлиди и предпринимателя Владимира Ожегова. Результат равняется 3481 голосу или 15,61%.
В Ленинскую группу вошли депутат тагильской гордумы Леонид Мартюшев, председателя движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева и общественник Рамиль Хакимов. За них проголосовали 3421 (17,20%) человек.
Тагилстроевская группа была представлена депутатом гордумы Тагила Игорем Макаровым, предпринимателем Александром Мишиным и директором «Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» Павлом Пахомовым. Голоса за них отдали 2362 человека, что составило 16,35%.
Неожиданным для многих стал проход через 5-процентный барьер партии «Новые люди». Им отдали своё предпочтение 1800 жителей Дзержинского района, что равняется 8,07% от всех избирателей. Ленинский район отдал им 1645 голосов (8,27%), Тагилстроевский — 1170 (8,10%).
Дзержинская группа «Зеленой альтернативы» получила от избирателей 374 голоса (1,68%), Ленинская — 305(1,53%), Тагилстроевская — 217 (1,50%).
За «Яблоко» в Дзержинском районе проголосовали 370 человек (1,66%), в Ленинском — 456 (2,29%), в Тагилстроевском 232 (1,61%).
Партия роста вызвала доверие у 119 (0,53%) жителей Дзержинского, 128 (0,64%) Ленинского, 93 (0,64%) Тагилстровского района.
Напомним, выборы в ЗакСО проходили с 17 по 19 сентября. Всего в региональный парламент войдут 50 претендентов: 25 кандидатов, 25 — из партийных списков.