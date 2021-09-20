5 политических партий по предварительным данным войдут в ЗакСО от Нижнего Тагила

Голосовали за кандидатов партий 25 территориальных округов региона, в числе которых три Нижнетагильских: Дзержинский, Ленинский и Тагилстроевский. По предварительным данным, 5-процентный порог переступили сразу пять партий. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.