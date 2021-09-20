99% бюллетеней обработаны после выборов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области

Предварительно победителем выборов в Государственную думу стала «Единая Россия». Она получила от жителей Нижнетагильского округа 73,1 тысячи голосов. Это 35,39% от общего числа голосов.
На втором месте оказалась КПРФ. В ее пользу проголосовали 46,9 тысячи человек. Это 22,70% от числа проголосовавших.
Третье место досталось «Справедливой России». Свои голоса ей отдали 29,5 тысячи человек или 14,30%.
Четвертую строку заняла партия ЛДПР с 20,5 тысячи голосами (9,92%).
На пятое место вышла партия «Новые люди». Она получила 15,5 тысячи голоса. Это 7,41% избирателей.
В Нижнетагильском одномандатном округе победителем стал Константин Захаров. Он является директором по персоналу УВЗ, а также входит в число Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия». Он получил 67,77 тысячи голосов избирателей Нижнетагильского округа. Это 34,16% от всех проголосовавших.
Места в Законодательное собрание среди партий расположились следующим образом:
Среди кандидатов на места в Законодательном собрании от Нижнего Тагила победили во всех трех районах единороссы.
Так, в Дзержинском районе первое место по итогам голосования в очередной раз занял исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Он с 2016 года занимает место члена комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. За него проголосовали 26,1 тысячи человек. Это 40,88% голосов.
В Ленинском районе вновь был избран Вячеслав Погудин. Он в Законодательном собрании работает с 2011 года. Ранее он занимал должность главного врача Городской детской больницы № 3. В ЗакСО он занимает пост председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов. За него свои голоса отдали 25,4 тысячи человек (45,6%).
В Тагилстроевском районе снова победителем стал Владимир Радаев. Он является действующим председателем профсоюза ЕВРАЗ НТМК. В Законодательном собрании он занимает должность зампредседателя комитета по социальной политике. За него проголосовали 21,9 тысячи человек (40,59%).