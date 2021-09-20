«Единая Россия» стала лидером на выборах в Госдуму РФ от Нижнетагильского округа

В нижнюю палату Госдумы входят 450 депутатов, 225 из них попадает по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.
В Нижнетагильский одномандатный округ № 171 вошли девять городов: Алапаевск (но не МО Алапаевское), Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский, Нижний Тагил.
Больше всего голосов от Нижнетагильского округа набрала партия «Единая Россия». Место в Госдуме ей доверили 45 650 человек, что составляет 35,83% от всех избирателей Нижнетагильского округа.
На втором месте оказалась партия КПРФ за которую проголосовали 27 860 человек, то есть 27,87%.
За партию «Справедливая Россия» свои голоса отдали 18 952 человек, результат равен 14,87%.
Партия ЛДПР также преодолела пятипроцентный порог и набрала 12 649 голосов — 9,93%.
Лидеры списка — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова.
В число региональной группы «Единой России» входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев, политик Павел Крашенников и руководитель областного исполкома ОНФ Жанна Рябцева.
От Нижнетагильского одномандатного округа больше всех голосов отдали жители Дзержинского района района. В нем доверились единороссам 10 723 человека (8,41%). Также за партию активно отдавали голоса в Ленинском (10 124 человека, 7,94%) и Тагилстроевском (10 100 человек, 7,92%) районах.
В лидеры партийного списка вошли 14 политических деятелей, в числе которых Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая, Юрий Афонин.
Региональную группу представили политик Николай Езерский, депутат ЗакСО Александр Ивачев, депутат думы ХМАО Алексей Савинцев.
За КПРФ проголосовали 27 860 избирателей Нижнетагильского одномандатного округа. Больше всех отдал Дзержинский район — 6685 голосов (5,24%). Также в числе приверженцев коммунистов оказались жители Ленинского района (6403 чел., 5,02%) и Тагилстроевского (6103 чел., 4,79%).
Лидеры партийного списка — 15 человек, в числе которых Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов.
В региональную группу вошли основатель сети ресторанов «Своя компания» Андрей Трофимов и координатор свердловского отделения партии Александр Каптюг.
За ЛДПР свои голоса отдали 12 649 избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего человек проголосовало в Тагилстроевском районе — 2868 человек, что составляет 2,25% от общего числа. Доверились депутатам и жители Дзержинского района (2838 чел., 2,22%), Ленинского района (2600 чел., 2,04%).
Лидеры списка — Сергей Миронов, Евгений Прилепин, Геннадий Семигин, Александр Бабаков.
Региональную группу представили лидер свердловского отделения партии Андрей Кузнецов, депутат Госдумы Дмитрий Ионин, руководитель пермского отделения Вероника Куликова.
Всего свои голоса за партию отдали 18 952 избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего доверяют партии жители Ленинского района. Там проголосовали 4755 человек (3,73%). Также свои голоса активно оставляли жители Дзержинского (4660 человек, 3,65%) и Тагилстроевского (4583 человека, 3,59%) районов.
Лидеры списка — Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева.
В число региональной группы вошли замруководителя исполкома партии Александр Демин, тележурналист Ярослав Бородин, бизнесмен Николай Николаев.
За «Новых людей» в Нижнетагильском округе проголосовали 9348 чел. равное 7,33% от всех избирателей. Больше всего доверия партия вызвала у жителей Дзержинского района — 2437 чел. (1,91%) и Ленинского — 2273 чел. (1,78%).
Не преодолела пятипроцентный порог партия «Зеленые». За нее свой голос отдали 1025 избирателей Нижнетагильского округа, что составило 0,8%.
В числе проигравших оказалась партия «Яблоко». Она набрала лишь 1,24%, то есть 1588 голосов.
Осталась позади и «Партия роста», за которую свои голоса отдали 502 избирателя, что равно 0,39% от общего числа.
Российская партия свободы и справедливости набрала 0,7% (897 чел.) голосов.
Коммунистическая партия коммунисты России смогла набрать лишь 2,29% голосов, в бюллетени ее выбрали 2923 жителей Нижнетагильского одномандатного округа.
За партию «Гражданская платформа» свой голос отдали 135 жителей округа 171, что составило всего 0,1%.
1021 голос собрала «Зеленая альтернатива», что составило 0,8%.
«Родине» доверили бы депутатские кресла 827 человек, то есть 0,6%.
«Партия пенсионеров» получила 4000 голосов — 3,14%.
Напомним, что партии, преодолевшие пятипроцентный порог, смогут отправить в Госдуму пропорциональное голосам количество своих претендентов.