«Единая Россия» стала лидером на выборах в Госдуму РФ от Нижнетагильского округа

Всего свои голоса за партию отдали 18 952 избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего доверяют партии жители Ленинского района. Там проголосовали 4755 человек (3,73%). Также свои голоса активно оставляли жители Дзержинского (4660 человек, 3,65%) и Тагилстроевского (4583 человека, 3,59%) районов.