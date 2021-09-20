Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

8219 голосов, то есть 22,77% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ. За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 7383 тагильчан, что составило 20,40% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия». Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 1175 голосов — 3,24%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 2829 тагильчан — 7,81%. На выборах представлял ЛДПР.