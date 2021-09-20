Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

Ленинский округ отдал 16 597 (45,86%) голосов за Вячеслава Погудина. Тагилстроевский выбрал Владимира Радаева — за него проголосовало 12 089 избирателей (39,72%). Место в ЗакСО от Дзержинского избирательного округа занял Владимир Рощупкин, его выбрали 18 088 человек (40,92%). Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.
Кандидаты в ЗакСО от Дзержинского одномандатного округа
Исполнительный директор УВЗ, член партии «Единая Россия» Владимир Рощупкин снова стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному округу. С 2016 года он является членом комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
В ЗакСО помимо Рощупкина выдвигались три кандидата: Анатолий Марченков, Евгения Михайлиди и Павел Хорошилов.
По количеству голосов главным конкурентом Рощупкина стал Анатолий Марченков. За него проголосовали 12 175 (27,54%) жителей Дзержинского района. Анатолий Марченков работает начальником сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Входит в состав партии КПРФ. Заведующая женской консультацией ГБ № 1 Евгения Михайлиди набрала 11 284 голосов (25,52%). Ее кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия». За предпринимателя Павла Хорошилова свой голос отдал 2116 житель, что составило 4,78% от числа избирателей. Кандидат входит в состав партии «Яблоко».
Кандидаты в ЗакСО от Ленинского одномандатного округа
Вновь переизбранный единоросс Вячеслав Погудин работает в ЗакСО с 2011 года. Ранее был главврачом в Городской детской больнице № 3. В Законодательном собрании региона занимает должность председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов.
За депутатское кресло также боролись Михаил Бояркин, Надежда Журавлева, Ирина Иванова и Евгений Морозов.
8219 голосов, то есть 22,77% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ. За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 7383 тагильчан, что составило 20,40% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия». Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 1175 голосов — 3,24%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 2829 тагильчан — 7,81%. На выборах представлял ЛДПР.
Кандидаты в ЗакСО от Тагилстроевского одномандатного округа
Снова вошел в ЗакСО представитель «Единой России» Владимир Радаев — председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК. в Законодательном собрании региона он выполняет функции зампредседателя комитета по социальной политике.
Против него выдвигались три кандидата: Сергей Бурлай, Владимир Желиба и Павел Пахомов.
Директор по персоналу ООО «БК Групп» Сергей Бурлай набрал 3289 голосов, то есть 10,80% от общего количества. Входит в состав ЛДПР. 8592 (28,23%) человека проголосовали за Владимира Желибу — оператора поста управления на НТМК. Выдвигался от КПРФ. За кандидата «Справедливой России» Павла Пахомова проголосовали 5744 тагильчан (18,87%). На выборах он представлял «Справедливую Россию».
Напомним, выборы в Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября.