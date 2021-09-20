Захаров по предварительным итогам пройдёт в Госдуму от Нижнетагильского округа

Кандидат от партии «Единая Россия» Константин Захаров по предварительным подсчетам побеждает на выборах депутатов Государственной думы России от Нижнетагильского одномандатного округа № 171. За него проголосовали 39 тысяч 986 человек.

11 675 голосов за Захарова отдали жители Дзержинского района, что составляет 39,40% от всего числа избирателей в районе. В Ленинском районе за него проголосовали 8977 человека (31,90%), в Тагилстроевском — 8759 тагильчан (33,66%). Остальные голоса кандидат от «Единой России» получил на прилегающих к Нижнему Тагилу территориях. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей. Константин Захаров работает директором по персоналу УВЗ, входит в число членов Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия». В Госдуме РФ он станет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский. Сейчас в состав Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа входит Алексей Балыбердин. Оппонентами Захарова на выборах были 7 претендентов: директор некоммерческой организации Антон Мятович (РПСС), депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев (ЛДПР), политик Иван Морозов («Родина»), руководитель отдела ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин (КПРФ), предприниматель Павел Хорошилов («Яблоко»), учитель Сергей Белоусов («Справедливая Россия»), домохозяйка Мария Баранцева («Новые люди»). За Антона Мятовича проголосовали 2204 человек. Больше всего голосов кандидат получил от жителей Ленинского района (725 человек, 2,57%), меньше всего — Дзержинского района (591, 1,99%).

Место в Госдуме Антону Гусеву доверили бы 8655 избирателей. Активнее всего за него проголосовал Тагилстроевский район (1985 человек, 7,63%), меньше голосов отдал Ленинский район (1871 человек, 6,65%).

Отметились в бюллетени напротив Михаила Бояркина 27 270 жителей. В Ленинском районе его избрали 7357 человек (26,14%), а в Тагилстроевском районе всего 6185 человек (23,77%).

Иван Морозов вызвал доверие у 2775 тагильчан. Жители Ленинского района на выборах поддержали его 725 раз (2,57%), Дзержинского района — 591 (1,99%).

За Павла Хорошилова свои голоса отдали 2694 горожан. Больше всего голосов отдал Дзержинский район (822 человека, 2,77%), меньше всего — Тагилстроевский район (645 человек, 2,47%).

Сергей Белоусов набрал 20 315 голосов. В Ленинском районе его выбрали 5355 человек (19,03%), а в Тагилстроевском районе — всего 4997 тагильчан (19,20%).

За Марию Баранцеву проголосовали 10 387 человек. Свои голоса больше всего отдали жители Ленинского района (2531 человек, 8,99%), меньше всего — Тагилстроевский район (2308, 8,87%). Напомним, что Захарова выбрали кандидатом в Госдуму на праймериз «Единой России» в Москве 19 июня.

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