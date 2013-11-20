Сергей Носов в очередной раз ответил на вопрос о его губернаторстве

Вы знаете, впору эти ответы давать на детекторе лжи. Я на этот вопрос уже отвечал, но меня не слышат. 10 лет назад мне задавали этот вопрос в Администрации президента РФ, я могу повторить ответ – он актуален и сегодня. Если руководству страны это нужно, если будет поручение президента, то я готов работать на любой должности. А если мы говорим о конкретной должности губернатора, то в этом случае должен будет поддержать народ. Сегодня без поддержки народа это не возможно. И плохо, когда сегодня начинают разыгрывать какие-то карты, мутить и без того мутную воду, решать вокруг этого свои личные интересы в ущерб интересам жителей области подчеркнул Носов.