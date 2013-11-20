Сергей Носов в очередной раз ответил на вопрос о его губернаторстве
Сергей Носов, как мэр Нижнего Тагила, должен быть публичным человеком. А где публичность – там много слухов. Слух №1 уже в течение нескольких месяцев связан с тем, что Носову прочат должность губернатора Свердловской области.
Накануне в эфире радиостанции Эхо Москвы в Екатеринбурге, он вновь прокомментировал слухи о своих амбициях занять пост губернатора, пишет издание Znak.com.
Вы знаете, впору эти ответы давать на детекторе лжи. Я на этот вопрос уже отвечал, но меня не слышат. 10 лет назад мне задавали этот вопрос в Администрации президента РФ, я могу повторить ответ – он актуален и сегодня. Если руководству страны это нужно, если будет поручение президента, то я готов работать на любой должности. А если мы говорим о конкретной должности губернатора, то в этом случае должен будет поддержать народ. Сегодня без поддержки народа это не возможно. И плохо, когда сегодня начинают разыгрывать какие-то карты, мутить и без того мутную воду, решать вокруг этого свои личные интересы в ущерб интересам жителей области подчеркнул Носов.
К слову, судя по комментариям к публикации на Znak.com, в области народ нашего Сергея Константиновича поддержать готов. Пользователи открыто говорят: «Народ Вас поддерживает, Сергей Константинович! Мы ждем и надеемся, что Вы следующий губернатор СО. Но нужно успевать. Пока еще не все разворовано и уничтожено до тла».
К слову, в Нижнем Тагиле электорат также настроен в сторону Главы. И это неудивительно, ведь Сергей Константинович показывает себя как эффективный руководитель, реально решающий проблемы по четко выстроенной идеологии.
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