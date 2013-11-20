Жителей Дзержинского района ждет завтра Глава Нижнего Тагила в ДК Окунева
20 ноября 2013, 19:05Политика
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Завтра, 21 ноября, жителей Дзержинского района приглашают на встречу с Главой города Сергеем Носовым.
Встречи мэра с населением - регулярный и обязательный пункт в работе любого градоначальника. Зачастую именно здесь люди получают правдивые ответы на острые жизненные ситуации, узнают, что ждет город. Конечно, чаще всего вопросы связаны проблемами ЖКХ, застройками, неухоженными территориями, парковками, свалками.
К слову, в таких встречах заинтересован и сам Глава города, ведь от народа он может узнать настоящее положение дел, выявить проблемные места в работе своего аппарата. Мэра выбирает народ, а его доверие нужно регулярно поддерживать реальными делами.
Итак, встреча состоится в 17:00 в ДК им. Окунева. Обязательно приходите!
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