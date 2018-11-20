Министр культуры РФ Владимир Мединский прилетел в Екатеринбург

Официальная программа визита Владимира Мединского не разглашается. Известно, что он планирует посетить ряд культурных учреждений Екатеринбурга.

Последний раз Мединский посещал Екатеринбург в сентябре 2017 года. Тогда он провел закрытую лекцию о патриотизме и истории России для сотрудников компании «Сима-Ленд», сообщает Znak.com.