Министр культуры РФ Владимир Мединский прилетел в Екатеринбург
Сегодня, 17:04ПолитикаФото: официальная страница Владимира Мединского ВКонтакте
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20 ноября с рабочим визитом в Екатеринбург прибыл министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сюжеты: Екатеринбург
Официальная программа визита Владимира Мединского не разглашается. Известно, что он планирует посетить ряд культурных учреждений Екатеринбурга.
Последний раз Мединский посещал Екатеринбург в сентябре 2017 года. Тогда он провел закрытую лекцию о патриотизме и истории России для сотрудников компании «Сима-Ленд», сообщает Znak.com.
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