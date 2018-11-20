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Министр культуры РФ Владимир Мединский прилетел в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр культуры РФ Владимир Мединский прилетел в Екатеринбург

Сегодня, 17:04ПолитикаФото: официальная страница Владимира Мединского ВКонтакте
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