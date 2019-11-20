Депутата Екатеринбурга Андрея Пирожкова обязали извинится перед военкоматом

Напомним, в конце октября прокуратура в ходе проверки выявила возможное отклонения от службы в армии депутата Андрея Пирожкова. В итоге областная призывная комиссия отменила решение районной комиссии об освобождении депутата от службы. На следующий день Пирожков посетил военкомат, где, по его словам, ему отказали в прохождении службы в армии.

После этого в комиссию поступило два заявления о неэтичном поведении депутата от свердловского министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и руководителя областного военкомата Игоря Лямина. Заявление Кудрявцева было отклонено из-за отсутствия доказательств.