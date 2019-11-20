Депутата Екатеринбурга Андрея Пирожкова обязали извинится перед военкоматом
Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков должен будет принести свои извинения военкомату. Такую рекомендацию вынесла думская комиссия по вопросам депутатской этики, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, в конце октября прокуратура в ходе проверки выявила возможное отклонения от службы в армии депутата Андрея Пирожкова. В итоге областная призывная комиссия отменила решение районной комиссии об освобождении депутата от службы. На следующий день Пирожков посетил военкомат, где, по его словам, ему отказали в прохождении службы в армии.
После этого в комиссию поступило два заявления о неэтичном поведении депутата от свердловского министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и руководителя областного военкомата Игоря Лямина. Заявление Кудрявцева было отклонено из-за отсутствия доказательств.
Члены комиссии по депутатской этике вынесли своё решения по заявлению Лямина, основываясь на фразе Пирожкова «я надеюсь, что какие-то законные основания для провокации вы еще придумаете». По мнению комиссии, эти слова звучали неэтично.