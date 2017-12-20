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Новости Нижнего Тагила

Алкоголь не будет продаваться в Нижнем Тагиле во время праздничных гуляний

20 декабря 2017, 18:00Добавить новость
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Запрет на продажу алкоголя на время праздничного открытия новогодних елок будет введен в Нижнем Тагиле.

Глава города Сергей Носов подписал постановление о мерах безопасности во время праздничных мероприятий в декабре 2017 года - январе 2018 года.

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Нижнем Тагиле с 15 до 19 часов 25 декабря 2017 года в центре города в квадрате улиц Мира-Горошникова-Красноармеская-Карла Маркса. В этот день в 17 часов состоится торжественное открытие главной елки города на Театральной площади. Такой же запрет будет действовать в центре города 7 января 2018 года с 14 до 19 часов, когда пройдет празднование Рождества.

25 декабря с 15 до 19 часов запрет будет действовать по улице Металлургов на участке от улицы Гастелло до улицы Кутузова. На Тагилстрое в 17 часов откроется ледовый городок у ДК НТМК. 26 декабря спиртное нельзя будет купить в поселке Старатель с 10 до 14 часов в квадрате улиц Азовская-Дунайская-Гагарина-Левита.

27 декабря 2017 года запрет распространится на квадрат улиц Окунева-Вагоностроителей-Восточное шоссе-Ильича в период с 15 до 19 часов вечера. Там произойдет открытие елки на площади перед ДК имени Окунева. 28 декабря в поселке Северный с 15.30 до 19.30 не будут продавать алкоголь от улицы Щорса и III Интернационала до улиц Днепровской и Почтовой.

Соответствующее постановление главы Нижнего Тагила опубликовано 18 декабря 2017 года на официальном сайте города.

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