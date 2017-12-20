Избирательный кодекс Свердловской области претерпел изменения

19 декабря на заседании Законодательного Собрания Свердловской области были внесены поправки в областной Избирательный кодекс, направленные на соответственные изменения в федеральном законодательстве.

Согласно принятым поправкам, избиратель в период проведения выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания области теперь может проголосовать не по месту жительства, а по месту прибывания, подав заявление в Избирательную комиссию.



Установлен порядок создания избирательных участков. Перечень участков и их границ будет приниматься раз в пять лет и не более чем за 70 дней до голосования.



Согласно поправкам, будут приняты дополнительные меры по обеспечению возможности голосования инвалидов. В избирком предоставят списки таких избирателей.



Также теперь голосовать досрочно смогут только граждане из труднодоступных территорий, сообщает Областная газета.