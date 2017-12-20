-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
день: -9
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.61 - 0.08
EUR 69.17 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Избирательный кодекс Свердловской области претерпел изменения

20 декабря 2017, 11:00Добавить новость
Свердловская область,избирательная комиссия,голосование,выборы,депутаты,законодательное собрание,поправки

19 декабря на заседании Законодательного Собрания Свердловской области были внесены поправки в областной Избирательный кодекс, направленные на соответственные изменения в федеральном законодательстве.

Согласно принятым поправкам, избиратель в период проведения выборов губернатора и депутатов Законодательного Собрания области теперь может проголосовать не по месту жительства, а по месту прибывания, подав заявление в Избирательную комиссию.

Установлен порядок создания избирательных участков. Перечень участков и их границ будет приниматься раз в пять лет и не более чем за 70 дней до голосования.

Согласно поправкам, будут приняты дополнительные меры по обеспечению возможности голосования инвалидов. В избирком предоставят списки таких избирателей.

Также теперь голосовать досрочно смогут только граждане из труднодоступных территорий, сообщает Областная газета.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Кампания по выборам президента стартовала в Нижнем Тагиле и других городах России
18 декабря, 23:05
2 1
2,8 млн. руб. выделено из бюджета области на погашение кредита за Екатеринбург-ЭКСПО
8 декабря, 08:00
0 2
Перерыв в заседаниях свердловских депутатов продлится три месяца
5 декабря, 12:20
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 167
Подписаться на новости