«Это недопустимо»: Владимир Путин высказал мнение о пытках в российских колониях
20 декабря на пресс-конференции президента России Владимира Путина главе государства был задан вопрос о пытках в колониях и избиении задержанных сотрудниками правоохранительных органов.
На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос одной из журналисток о систематическом нарушении закона сотрудниками ФСИН и правоохранительных органов в отношении заключенных. По мнению девушки, в системе исполнения наказаний должна быть проведена реформа.
Президент РФ ответил, что такие ситуации не допустимы и должны находиться на контроле прокуратуры.
Виновные должны быть наказаны. Будут созданы соответствующие комиссии, которые будут получать поддержку государства и президента. Надеюсь, эти меры сыграют роль в решении проблемы,подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что 10 декабря в Нижнем Тагиле были осуждены трое полицейских, которые обвинялись в убийстве задержанного по подозрению в краже Станислава Головко.
Также резонансными стали фотографии в соцсети 22-летней сотрудницы ФСИН, на которых девушка показывает средний палец. После этого в службе исполнения наказания по Нижнему Тагилу была организована проверка.
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