«Это недопустимо»: Владимир Путин высказал мнение о пытках в российских колониях

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос одной из журналисток о систематическом нарушении закона сотрудниками ФСИН и правоохранительных органов в отношении заключенных. По мнению девушки, в системе исполнения наказаний должна быть проведена реформа.

Президент РФ ответил, что такие ситуации не допустимы и должны находиться на контроле прокуратуры.

Виновные должны быть наказаны. Будут созданы соответствующие комиссии, которые будут получать поддержку государства и президента. Надеюсь, эти меры сыграют роль в решении проблемы,подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что 10 декабря в Нижнем Тагиле были осуждены трое полицейских, которые обвинялись в убийстве задержанного по подозрению в краже Станислава Головко.

4 Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко Фото Трое полицейских из Нижнего Тагила - Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков - получили разные сроки и отправлены в колонию. Также они будут лишены званий. Мужчины были взяты под стражу в зале суда. В суде озвучены смягчающие обстоятельства, которые были учтены в приговоре по делу Станислава Головко.

Также резонансными стали фотографии в соцсети 22-летней сотрудницы ФСИН, на которых девушка показывает средний палец. После этого в службе исполнения наказания по Нижнему Тагилу была организована проверка.