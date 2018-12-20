Кандидат в депутаты Алапаевска сел на 7 суток за долг по алиментам в 160 тыс. руб.
Долг более 160 тысяч рублей по алиментам накопил несостоявшийся кандидат в депутаты Алапаевска, отсидев 7 суток он решил баллотироваться в городскую думу.
Кандидат в депутаты в Алапаевске не выплачивал алименты на содержание дочери с 2017 года. В результате накопился долг более 160 тысяч рублей.
Судебные приставы Алапаевского районного отдела составили протокол об административном правонарушении. Судом должнику назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ. Но гражданин проигнорировал данное решение суда. Что повлекло за собой наказание в виде административного ареста на 7 суток.
После отбывания наказания должник решил участвовать в предвыборной компании в депутаты городской думы Алапаевска, размещал в СМИ информацию о своей ответственности и добросовестности и планах по работе с молодежью.
Но стать депутатом у него не получилось, его кандидатура на выборах не прошла. Сейчас несостоявшийся кандидат в депутаты перечисляет алименты на содержание ребенка в добровольном порядке, сообщает znak.com.
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