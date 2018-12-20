Мэрия Екатеринбурга провела расследование после скандала с зарплатой Высокинского
Сегодня, 20:59ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Екатеринбурга сообщила, что зарплата Высокинского меньше, чем у других мэров крупных городов России. В 2019 году на зарплату главе уральской столицы выделят 4 миллиона 36 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация столицы Урала опубликовала размер расходов, которые будут направлены в 2019 году на содержание мэров крупных городов. Помимо Екатеринбурга, в рейтинге опубликованы финансы главы Тюмени, Челябинска, Перми, Новосибирска, Казани. По итогам статистических данных, наименьшую сумму получает Александр Высокинский.
В Тюмени на содержание главы города заложено 6 млн 500 тысяч рублей, в Челябинске – 5 млн 500 тысяч рублей, Перми – 4 млн 700 тысяч рублей, в Новосибирске – 4 млн 260 тысяч рублей, в Казани – 4 млн 240 тысяч рублей. На последнем месте оказался Высокинский, расходы уральской столицы на его содержание составят 4 млн рублей, сообщает ЕАН.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
деньгимэр ЕкатеринбургазарплатаАлександр Высокинскийадминистрация екатеринбургасредняя зарплатаЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей