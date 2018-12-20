«Все вырезали!»: свердловский депутат не доволен участием в шоу «Пусть говорят»

Намедни согласился поучаствовать в передаче «Пусть говорят». Думаю, а почему бы и нет. Интересно же посмотреть, что, да как. Согласился, приехал. Прождал около часа пока начнется запись. Два часа снимали. Что-то говорил, высказывал свое мнение, дискутировал. Иииии... Все вырезали!!! Ни слова не оставили! Прикольно. В следующий раз пригласят, обязательно пойду,рассказывает Алексей Балыбердин.