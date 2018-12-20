«Все вырезали!»: свердловский депутат не доволен участием в шоу «Пусть говорят»
Депутат Госдумы Свердловской области Алексей Балыбердин после участия в программе «Пусть говорят» остался недоволен, что его высказывания были вырезаны.
Депутат государственной думы Свердловской области Алексей Балыбердин рассказал на личной странице в Facebook о своем участии в съемках проекта первого канала «Пусть говорят».
Намедни согласился поучаствовать в передаче «Пусть говорят». Думаю, а почему бы и нет. Интересно же посмотреть, что, да как. Согласился, приехал. Прождал около часа пока начнется запись. Два часа снимали. Что-то говорил, высказывал свое мнение, дискутировал. Иииии... Все вырезали!!! Ни слова не оставили! Прикольно. В следующий раз пригласят, обязательно пойду,рассказывает Алексей Балыбердин.
В ходе участия в съемках программы Балыбердин рассказывал про миграционную статистику в России, что за последние 6 лет в Россию возвращаются большее количество народа, чем уезжают. Также уральский депутат поделился, что гонорар за участие в съемках не получил, пишет URA.RU.
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