Золотой парашют: пенсии свердловских чиновников в разы выше выплат обычным гражданам

В Свердловской области, по данным пресс-службы регионального ПФ РФ, числятся 1 млн 355 тысяч пенсионеров. Из них 1 млн 165 тысяч человек являются получателями страховых пенсий по старости.

Средний размер страховой пенсии по старости за «белую» зарплату и более 20 лет стажа в регионе составляет 14 620 рублей. В Нижнем Тагиле показатель выше среднеобластного на 200 рублей и составляет 14 874 рубля. Чем выше зарплата и продолжительнее страховой стаж, тем выше будет пенсия гражданина.

Минимальный размер пенсии в регионе составляет 8 846 рублей. Эта сумма – величина прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год.

Помимо страховой части пенсии существует фиксированная выплата. С 1 января 2018 года она составляет 4 982 рубля 90 копеек, с 1 января 2019 года она будет составлять 5 334 рубля 19 копеек.

У чиновников страховая выплата заменяется выплатой, назначаемой при условии наличия минимального стажа государственной службы и достижения возраста, дающего право на получение пенсии.

В бюджете Свердловской области предусмотрено 650 миллионов 208 тысяч рублей на пенсионное обеспечение госслужащих Свердловской области, причём одинаковая сумма запланирована на 2018, 2019 и 20120 годы.

В Нижнем Тагиле пенсионное обеспечение обходится городу в 55 миллионов 206 тысяч 500 рублей.

Высшее руководство страны и пенсия в полмиллиона Президент России Владимир Путин, выйдя на пенсию, получит ежемесячную надбавку в 556 126 тысяч рублей. Председатель правительства Дмитрий Медведев, будучи пенсионером, будет получать прибавку несколько меньше – 444 000 тысяч рублей. Эти цифры получились в расчёте из 55-75% от «оклада» управленцев.

Заработная плата федеральных министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации – около 400 тысяч рублей, однако их оклад – около 84 тысяч рублей. Поэтому министр, проработавший три года получит надбавку только 55%, а если более 15 лет – 95%. Депутаты госдумы, проработав один созыв, получат надбавку в 55%, а за два срока – 75%.

Областные чиновники получают к пенсии разово до 6 окладов Региональные или муниципальные надбавки и иные доплаты не входят в компетенцию органов Пенсионного Фонда. Эти расходы включены в статьи регионального или муниципального бюджетов.

Какие надбавки получают к фиксированной части пенсии чиновники? Рассмотрим на примере конкретных представителей сферы муниципальной службы, так или иначе встречающихся в повестке области.

Нынешний губернатор Свердловской области имеет оклад в размере 47 295 рублей. С учётом повышающего коэффициента в размере 4,3, который он же себе и установил 9 января 2017 года, реальная заработная плата Евгения Куйвашева составляет около 250 000 рублей. До пенсии главе региона осталось не менее 10 лет. В случае, если он условно пробудет на должности госслужащего более 15 лет, то ежемесячная надбавка к пенсии будет составлять 92 225 рублей, менее 15 лет – 82 766 рублей.

Вероятно, доплату в 92 225 рублей имеет экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, который на месте главы региона проработал только 14 лет, однако с 1991 исполнял обязанности, будучи госслужащим, – в должности главы администрации Свердловской области.

При этом 9 марта 2017 года Евгений Куйвашев подписал указ «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», который касается лиц, замещавших госдолжности региона. Со стажем до 20 лет пособие составит четыре должностных оклада, а свыше 20 лет – шесть должностных окладов. Таким образом, губернатор уйдёт на пенсию с разовой дополнительной выплатой в размере 189 180 рублей или 283 770 рублей в зависимости от срока службы.

При Росселе единовременное пособие определялось аналогично: от 10 до 15 лет – в размере не более двух должностных окладов; от 15 до 20 лет – в размере от двух до четырех должностных окладов; свыше 20 лет – в размере от четырех до шести должностных окладов. Получается, что Эдуард Россель ушёл на пенсию как максимум с 280 000 рублей единовременной выплаты.

Нынешний заместитель губернатора Свердловской области и руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников при должностном окладе в 47 887 рублей сможет рассчитывать на минимальную пенсию в размере 64 647 рублей (135% от оклада), если на должности он будет находиться от 5 до 7 лет. При стаже до 12 лет надбавка составит 155% и 74 224 рублей, при стаже свыше 15 лет – 195% и 93 379 рублей. Этот порядок определён законом «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные должности».

Что касается законодательной власти Свердловской области, то депутаты ЗакСО, согласно закону «О статусе и депутатской деятельности депутатов ЗакСО» также имеют право на дополнительное пенсионное обеспечение, которое рассчитывается аналогично тому, как назначают пенсию сотрудники правительства региона.

Как рассказала Людмила Бабушкина ещё в 2016 году, председатель ЗакСО получает 47 000 рублей, его первый заместитель – 46 000 рублей, председатель комитета – 44 000 рублей, а рядовой депутат – 36 000 рублей. Также на зарплату в данном случае влияют нагрузка и ежеквартальная премия, поэтому общая зарплата отличается от должностного оклада.

Так, к примеру, 67-летний Вячеслав Погудин, будучи председателем комитета по соцполитике, при стаже от 15 лет может получать пенсию в размере 85 000 рублей. Кстати, реальный заработок парламентария составляет не менее 350 000 рублей в месяц: в 2017 году Вячеслав Погудин получил 4 252 724 рубля. Примерно такую же пенсию в 85 000 рублей можно рассчитать и у его коллеги – Владимира Радаева, чей заработок за 2017 год составил 5 799 534 рубля.

Пенсия чиновников Нижнего Тагила может быть ниже пенсии простых жителей Суть законов относительно чиновников – необходим стаж и уход на пенсию непосредственно с госслужбы. После этого нельзя занимать посты госслужбы. На этих условиях пенсия составит порядка 75 процентов от оклада должности, с которой человек ушел на пенсию. Обращаю внимание – от оклада. Получать две сразу – невозможно. Поэтому чиновничья пенсия – это история интересная для очень высокопоставленных чиновников, пояснил TagilCity.ru информатор из гордумы Екатеринбурга.

Максимальная надбавка к пенсии тагильских чиновников составляет 75% (при службе от 15 лет), минимальная – 55%. С учётом этих данных можно предположить, что Валерий Суров, проработавший на госслужбе с 2001 года, выйдет на пенсию с ежемесячной суммой в 46 000 рублей, при условии, что его должностной оклад – 21 912 рублей.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко с окладом в 12 500 рублей выйдет на заслуженный отдых с доплатой в 19 250 рублей, с учётом того, что на муниципальную службу он вступил в 2014 году и, исполняя обязанности директора МУПа, госслужащим не являлся. В месяц Владимир Юрченко зарабатывает почти 100 000 рублей.

Большая часть заработной платы чиновников Нижнего Тагила состоит из оклада, надбавок и премий, которые могут достигать 200%. Однако пенсии рассчитываются без учета надбавок и премий - только от окладов.

Должностной оклад рядового сотрудника администрации, к примеру, главного специалиста, составляет 8 500 рублей. Сотрудник, проработавший в должности более 15 лет, может рассчитывать на прибавку к пенсии в 17 850 рублей. Специалист 2 категории с окладом в 5 тысяч рублей и общей зарплатой около 20 тысяч рублей выйдет на пенсию с 10 500 рублями «муниципальной» выплаты.

Какую пенсию получают сотрудники городской думы Нижнего Тагила и Екатеринбурга? В Нижнетагильской городской думе, где также трудятся муниципальные служащие, зарплата складывается аналогичным образом. Руководитель аппарата представительного органа Валерий Зябочкин, чей оклад указан на сайте городской думы, ежемесячно получает 15 800 рублей без учёта премий и надбавок (общая сумма – 44 120 рублей). Условно говоря, при выходе на пенсию и работе более 15 лет он бы стал получать около 11 850 рублей плюсом к фиксированной выплате.

Алексей Пырин, действующий депутат на постоянной основе и председатель думы, задекларировал в 2017 году 14 042 587 рублей, или 1 166 666 рублей в месяц. Вероятно, в эту сумму вошли сделки по продаже, а не месячный доход. Размер должностного оклада спикера гордумы, по которому возможно рассчитать примерную пенсию, в пресс-службе не назвали.

В думе Екатеринбурга оклад спикера Игоря Володина в 2018 году, как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе представительного органа, составляет 48 972 рублей. Доплата при выходе на пенсию в размере 55% от оклада для председателя думы столицы Урала составит 25 898 рублей (26 934 рублей – при 75%). Его заместитель Виктор Тестов с окладом в 39 176 рублей выйдет на заслуженный отдых с ежемесячной прибавкой в 20 717 рублей (21 546 рублей – при 75-процентной доплате).

Охрана, медобслуживание и санатории для свердловчан – не предусмотрены Среди пожизненных гарантий у президента – охрана, спецсвязь, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и госдача в пользование.

Учтены ли расходы на определённые гарантии для свердловских и тагильских госслужащих? На этот вопрос в городской думе Нижнего Тагила ответили отрицательно.

Нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии для бывших депутатов в области медицинского обслуживания и страхования, в Нижнетагильской думе отсутствуют, сообщил TagilCity.ru руководитель аппарата гордумы Валерий Зябочкин.

Это касается администрации Нижнего Тагила и Законодательного собрания Свердловской области.

В Законодательном собрании Свердловской области в бюджетной смете средства на указанные цели не предусмотрены, сообщили TagilCIty.ru в пресс-службе ЗакСО.

Средства на пожизненные страховки и медицинское обслуживание депутатам городской думы Екатеринбурга не предусмотрены, о чём рассказали в городской думе столицы Урала.