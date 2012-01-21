Нижнему Тагилу пророчат судьбу политической столицы Урала

4 марта состоятся выборы в городскую думу, которые наверняка изменят расстановку политических сил. Но это будет лишь подготовка к главным выборам года - в октябре тагильчанам предстоит избрать нового мэра. У нынешней градоначальницы Валентины Исаевой заканчивается первый срок, и шансов на переизбрание у нее практически нет. Против Исаевой не только ее возраст (62 года), но и огромный антирейтинг. Многие горожане говорят, что разочаровались в Исаевой почти сразу после ее избрания, и голосовать за нее второй раз точно никто не будет.

Между тем именно победа Исаевой в 2008 году запустила механизм смены власти в Свердловской области. Исаева тогда пошла на выборы самовыдвиженцем, против нее выступил тогдашний губернатор Эдуард Россель, выдвинувший своего кандидата. Исаева победила, и стало понятно, что губернатор уже не контролирует область так, как раньше. Вскоре после тех выборов в отставку был отправлен секретарь регионального отделения «Единой России», ближайший соратник губернатора Александр Левин. Россель потерял власть над партией, а через год лишился и поста губернатора.

В этом году ситуация еще сложнее. Авторитет областных властей не идет ни в какое сравнение с былым росселевским, так что провести какого-то своего кандидата, не опирающегося на местную элиту и неизвестного горожанам, у губернатора (кто бы им ни был к осени) не получится. Очевидно, что области придется искать в Нижнем Тагиле влиятельного союзника - вопрос в том, кого именно. И ответ на этот вопрос должны дать именно выборы в городскую думу, которые покажут, кто в городе главный.

Основные игроки: заводы против администрации

Основных политических игроков в Нижнем Тагиле три: Уралвагонзавод (принадлежит Ростехнологиям), НТМК (принадлежит группе «Евраз») и администрация города. Примечательно, что все они действуют под вывеской «Единой России», так что со стороны их борьба может показаться внутрипартийным конфликтом. Но от этого она не становится менее интересной.

При бывшем мэре Николае Диденко между этими тремя силами сохранялся неустойчивый баланс: никто не был силен настолько, чтобы подчинить себе весь город. Но в 2008 году ситуация изменилась. Валентина Исаева, сменившая Диденко, была поддержана «Евразом», и ключевые посты в администрации города заняли представители НТМК. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что «Евраз» знал, как подчинить себе город, но не знает, что с ним делать дальше. Удовлетворив свои экономические интересы, НТМК не добился никаких результатов в политике. Рейтинги Исаевой довольно быстро пошли вниз, и спустя три года «Евраз» из главного игрока вновь стал «одним из».

Уралвагонзавод все это время занимал выжидательную позицию. Новый директор завода Олег Сиенко, пришедший весной 2009 года, сразу поставил себя выше городской политики. Он напрямую общается с федеральными властями, несколько раз привез в город Владимира Путина и, по мнению многих наблюдателей, не откажется занять кресло губернатора. Нижний Тагил для него - не более чем стартовая площадка. В 2011 году при УВЗ было создано движение «Чистый город», вовсю критиковавшее Валентину Исаеву, но влившееся при этом в Народный фронт и выставившее своих кандидатов в областное заксобрание по спискам «Единой России». Депутатом в итоге стал только исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, и тотального политического превосходства у УВЗ тоже не получилось. Если летом 2011 года городские политики откровенно боялись «Чистого города», то теперь поняли, что и его можно держать в рамках и не выпускать за пределы вотчины УВЗ - Дзержинского района Нижнего Тагила.

Хуже всего положение у администрации города. Мало того что мэрия практически лишилась поддержки «Евраза», она фактически стала главным виновником всех бед города в глазах тагильчан. Отмена ряда льгот, социальных выплат, проблемы с дорогами и ЖКХ, высокий уровень преступности - во всем этом горожане склонны винить Валентину Исаеву и ее команду. И если политическое будущее Исаевой более или менее понятно (почетная пенсия и безбедная старость), то вот с командой не все так просто. Нынешние чиновники и близкие к ним бизнесмены явно не желают расставаться с властью и ищут пути задержаться в руководстве города еще на четыре года. И помощи в этом они ждут от местной «Единой России».

Новые единороссы

Еще год назад городскую ячейку единороссов возглавлял представитель НТМК Никита Беркутов, но со временем металлургический комбинат потерял контроль над партией, и городское отделение «Единой России» возглавил Александр Маслов, директор горнолыжного комплекса «Гора Белая», считающийся протеже бывшего председателя Областной думы Елены Чечуновой и другом бывшего депутата Виктора Бабенко. Возглавив ячейку, Маслов развил кипучую деятельность и менее чем за год избавился от всех более или менее сильных конкурентов. УВЗ и НТМК влияют на партию теперь скорее по инерции, по статусу.

С приходом Маслова старожилы тагильской политики заговорили о появлении в городе нового клана. «У него есть поддержка на областном уровне, - уверен один из крупных тагильских бизнесменов. - Ряд областных функционеров полностью на его стороне. Они проиграли битву за заксобрание, но Тагил постараются не упустить». К этой же группе нужно добавить и тагильского предпринимателя Станислава Бойко, одного из главных спонсоров местной партийной ячейки. «Несколько лет назад из-за подозрений в криминальном прошлом он был вынужден уйти из политики, - продолжает наш собеседник, - но теперь времена изменились, и Бойко готов вернуться».

Появление новойи весьма агрессивной группы влияния сыграло на рукуВалентине Исаевой. Она безоговорочно поддержала Маслова и, по слухам,именно его видит своим преемником. Маслов же взамен на административнуюподдержку может пообещать Исаевой неприкосновенность после выборов.

Борьба за списки

Вотс таким раскладом политических сил хозяева города подошли к мартовскимвыборам. Исходя из этой картины им предстояло сформировать списоккандидатов от «Единой России». Эти выборы для Нижнего Тагила - первые,которые предстоит провести по смешанной системе, так что традиционноетерриториальное распределение кандидатов было нарушено: округов стало вдва раза меньше. Это неизбежно должно было привести к конфликтам искандалам, и так оно и вышло.

Во-первых, ряд кандидатов,выдвинутых по округам, отказались параллельно входить в список, чтобы ихимя лишний раз не ассоциировалось с «Единой Россией». Например,подобный демарш совершил председатель профсоюза НТМК Владимир Радаев,которому, как говорят местные единороссы, предлагали проходное место всписке, но он предпочел идти по округу.

Во-вторых, приобъединении округов оказалось, что кое-где на один округ претендуют понесколько человек. Самый большой конфликт разгорелся вокруг 12-гоокруга, в котором между собой схлестнулись Александр Маслов и членОбщественной палаты Свердловской области Сергей Чеканов. При поддержкеадминистрации Маслов добился своего выдвижения от партии, вынудивЧеканова идти самовыдвиженцем.

Впрочем, избрание в думу Маслову влюбом случае гарантировано - он идет первым номером по спискамединороссов. Вторым и третьим идут кандидаты от НТМК и УВЗ - АлексейПырин и Сергей Саранчук. Таким образом, паритет между администрацией иградообразующими предприятиями пока сохранен, и, судя по всему, довыборов эта ситуация не изменится. Зато после выборов именно члены этойтройки могут вступить в битву за кресло мэра города. Во всяком случае,на это рассчитывают многие тагильские политики.

Однако в борьбуза город могут вмешаться и неожиданные кандидатуры. Смешаннаяизбирательная система гарантирует представительство в городской думепредставителям еще как минимум одной партии - подобного плюрализма вНижнем Тагиле не было уже очень давно. Из нынешних партий засветиться вгороде сильнее всего пытается ЛДПР, которой даже удалось на минувшихобластных выборах получить в Нижнем Тагиле один мандат, доставшийсяМаксиму Ряпасову. Городские предприниматели подтверждают: Ряпасов частостал появляться в городе, он активно заводит знакомства с местнойэлитой. Напрямую о его мэрских амбициях никто не говорит, но такуювозможность исключать нельзя. Во всяком случае, Ряпасову уже удалосьпродавить на выборы в гордуму список из полностью «своих» людей.