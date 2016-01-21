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Евгений Куйвашев рассказал об итогах года: 2015-й стал годом достижений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев рассказал об итогах года: 2015-й стал годом достижений

21 января 2016, 11:15ПолитикаАлександра Логинова
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