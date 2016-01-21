Евгений Куйвашев рассказал об итогах года: 2015-й стал годом достижений

Обвинений в адрес «неместного» чиновника в работе против Свердловской области в СМИ всегда хватало: информационные войны и не на такие тезисы способны. Но влияет ли место рождения на качество работы политика? Ведь хороший управленец может работать как в Москве, так и в Магнитогорске или Нижнем Тагиле.

Поэтому TagilCity.ru лишь сделает подборку цитат из публикации Евгения Владимировича и сравнит их с реальными событиями в нашем родном Нижнем Тагиле.

Читал прессу, обращая особое внимание на прогнозы. Многие из них, кстати, повторяют прошлогодние – год назад многие горе-аналитики не скупились на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже ясно, что эти прогнозы не сбылись. И не могли сбыться. Урал в 2015 году стал сильнее: сделано и построено столько, сколько за предыдущие десятилетия не делалось и не строилось.

Вероятно, с мрачными предсказаниями на счет безработицы согласятся многие жители Нижнего Тагила: сотни работников вагонного участка, тысячи сотрудников УВЗ (которых скоро «оптимизируют») и работники НТМК (которых ждет сокращенная рабочая неделя). О высоком спросе на вакансии говорит и статистика TagilCity.ru: в конце 2014 года (когда сотрудники УВЗ перешли на 2/3) посещаемость раздела Работа стала расти ежемесячно на 10-15%, а пиковые показатели 2015 года превышали аналогичные в 2014 году почти вдвое.

Свердловская область переживает масштабную инфраструктурную революцию... Прошлый год принёс Свердловской области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, новые дома, школы, детские сады, больницы говорит губернатор.

По поводу детских садов спорить никто не будет: в Нижнем Тагиле в 2015 году удалось устранить очереди в дошкольные учреждения. Но здравоохранение? Эта сфера в Нижнем Тагиле уже не просто хромает, она уже в агонии. Так, беременные Дзержинского района вынуждены посещать врачей в аварийном здании - это для осмотров акушерами. А анализы будущие мамы сдают в одном здании с теми, кто болеет гриппом и прочими заболеваниями - в районной поликлинике. Почти комично выглядит ситуация с полубесплатными бахилами: кто-то на них зарабатывает, а кто-то все-таки соблюдает законодательство и выдает их пациентам безвозмездно.

В бюджете региона на 2016 год на дороги выделено 14 миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено Екатеринбургу: в 2016 году из областного бюджета планируется направить на развитие дорожной сети 2,1 млрд рублей. В целом на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 муниципальных образований дополнительно предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в размере 1,2 млрд рублей. Самые крупные трансферты получат: городской округ Верхняя Пышма – 105 млн рублей, город Каменск-Уральский – 100 млн рублей и городской округ Перво­уральск – 70 млн рублей. Будет построена трамвайная линия Екатеринбург – Верхняя Пышма.

В январе-ноябре 2015 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2,2 миллиона кв. метров. Это больше, чем строилось в год в советские времена, известные массовым строительством! А в этом году в области будет построено ещё больше – более 2,4 миллиона квадратных метров!

...Бюджеты даже таких крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний Тагил, в значительной степени формируются за счёт областных средств. Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в размере более 33 миллиардов рублей, из них почти 13,3 миллиарда (40,3 процента) – это межбюджетные трансферты из областного бюджета. Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год сбалансирован по доходам и расходам и составляет 8,5 млрд рублей, из которых немногим более 6,0 млрд рублей (70,5 процента) – межбюджетные трансферты из бюджета Свердловской области.

Со стороны выглядит так, словно наш город «доит» всю Свердловскую область. Но стоит вспомнить, что те же налоги со всего УВЗ уходят не в Тагил - в Санкт-Петербург. Налоговые отчисления с доходов 30 000 тагильчан долгие годы пополняли бюджет северной столицы, в скором времени налоги УВЗ планируется перевести уже в Свердловскую область. Нечто несправедливое происходит и с автомобильными штрафами: тагильские гаишники штрафуют тагильских водителей, а штрафы уходят в бюджет области. Напомним, еще несколько лет назад в городе оставалось около 50% НДФЛ, на 2016 год это показатель - всего 16%.

Не так давно, в 2012 году бюджет города на 55% наполнялся от собственных налоговых сборов, и лишь 45% приходило из области. В 2016 году картина сильно поменяется: 22% принесут собственные доходы и 70% даст область. Такое положение ставит муниципалитеты в крайне зависимое положение от области и тормозит развитие всего региона заявил Сергей Носов на своей пресс-конференции в декабре.

Свое обращение к жителям Свердловской области Евгений Куйвашев резюмировал упоминанием о близящихся выборах:

Я, как глава региона, поддерживаю партию «Единая Россия», которая единственная из всех политических партий России предъявляет особые, даже более жёсткие, нежели избирательное законодательство, требования по чистоте биографии своих кандидатов. «Единая Россия» не на словах, а на деле поставила барьер перед представителями криминала и жёстко требует отсутствие судимостей – не только погашенных или снятых, а любых судимостей у своих кандидатов. И это правильно. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в зале заседаний представительного органа власти.

Как в 2016 году будет складываться судьба жителей Свердловской области - покажет время и расскажет TagilCity.ru.