Россия уступила звание «самой сильной державы» США

России отвели второе место в рейтинге мировых держав по критерию силы на мировой арене. Его составили эксперты US News & World Report и представили на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

На первом месте в рейтинге по этому критерию оказались США. На третьем — Китай. Замыкают пятерку лидеров Германия и Великобритания.

Аналитики представили рейтинг и по другим критериям. Так, по темпу роста экономики Россия занимает 10 место, по условиям для предпринимательства — 20-е, со социальным обязательствам государства РФ — на 33 месте, по открытости для бизнеса - на 60, по культурному влиянию — 25, а по уровню жизни — 42 место.

В результате, по сумме всех критериев, Российская Федерация заняла 24 место в списке лучших стран мира, расположившись между Португалией и Израилем. Лидируют в рейтинге Германия, Канада, Великобритания, США, Швеция и Австралия. Китай — на седьмой строчке рейтинга, Индия — на 22-ой, а Турция — на 30-й.