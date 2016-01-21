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Секретарь «Единой России» отложил на время свою отставку с поста председателя Гордумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Секретарь «Единой России» отложил на время свою отставку с поста председателя Гордумы

21 января 2016, 18:15ПолитикаДенис Таратонов
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