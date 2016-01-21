Секретарь «Единой России» отложил на время свою отставку с поста председателя Гордумы

В Нижний Тагил собирается приехать секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий, чтобы разобраться в проблеме. Считается, что отставка Маслова может быть вызвана конфликтом с мэром города, Сергеем Носовым.

В ожидании приезда Виктора Шептия, Александр Маслов решил выждать паузу, сообщает Ura.ru. Секретарь Свердловского отделения «Единой России» считает, что нет причин что-то менять в Нижнем Тагиле:

Ни со мной, ни с руководящими органами регионального отделения данный вопрос не обсуждался. Мы спокойно, с участием всех заинтересованных сторон изучим ситуацию, поймем, не оказывается ли давление извне на наших коллег, и примем выверенное решение. Александр Маслов продолжает работать в должности секретаря местного отделения партии.

Тем временем в тагильском отделении «Единой России» и пресс-службе городской Думы отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу.