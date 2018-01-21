Более 250 тысяч избирателей проживает в Нижнем Тагиле на 1 января 2018 года
21 января, 09:45Политика
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На Среднем Урале подсчитали свердловчан, которые могут голосовать на предстоящих выборах президента РФ. Нижний Тагил находится в числе лидеров по количеству участников референдума.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Согласно информации от областного избиркома, на 1 января 2018 года в 94 муниципалитетах региона проживает 3 386 595 голосующих.
Больше всего участников референдума проживает в столице Урала - 1 083 064 человека. На втором месте Нижний Тагил и 265 075 человек.
Кроме того, в рейтинг вошли Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Верхняя Пышма, Асбест и Березовский, передает издание «Областная газета».
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