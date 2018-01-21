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Более 250 тысяч избирателей проживает в Нижнем Тагиле на 1 января 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 250 тысяч избирателей проживает в Нижнем Тагиле на 1 января 2018 года

21 января, 09:45Политика
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