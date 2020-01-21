«Инициативы Путина приоритетны». Почему высок темп подготовки поправок Конституции РФ
Сегодня, 17:12ПолитикаФото: kremlin.ru
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Любые инициативы, исходящие от президента РФ Владимира Путина, находятся в приоритете. Поэтому предложение главы государства о поправках в Конституции не будет отлагаться, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность,отметил Песков.
Также он подчеркнул, что определенных сроков изменения Основного закона пока нет, «но очевидно, что в «долгий ящик» ничего откладываться не будет».
Напомним, 20 января законопроект об изменениях Конституции РФ был внесен Владимиром Путиным в Госдуму.
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