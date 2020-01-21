«Инициативы Путина приоритетны». Почему высок темп подготовки поправок Конституции РФ

Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность,отметил Песков.